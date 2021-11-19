Від 22 листопада школярі та студенти повертаються до очного навчання: в яких регіонах та за яких умов

Від 22 листопада школярі та студенти повертаються до очного навчання: в яких регіонах та за яких умов

Від наступного тижня до очного навчання повернуться понад 11 тисяч шкіл.

Хоча більша частина країни нині у "червоній" зоні, однак українські заклади освіти поступово почали виходити із "дистанційки". У деяких регіонах ухвалили рішення про відновлення очного навчання у школах та університетах. Від понеділка, 22 листопада, понад 11 тис. шкіл повертаються до очного формату навчання.

ТСН.ua. розбирався, у яких регіонах та на яких умовах школярі та студенти повертаються до традиційної форми навчання.

Де освітян вакциновано найбільше та найменше

За даними Міністерства освіти та науки, станом на 18 листопада найменше щеплень від коронавірусу - лише 7 % - отримали працівники освітніх закладів:

Закарпаття Тернопільська область, Рівненська область.

За кількістю щеплень від COVID-19 лідирують три області:

Луганська - 92,4%, Харківська - 92,2%, Черкаська - 91,6%.

Однією дозою щеплені більшість працівників закладів освіти - 96,1%. Другу дозу препарату мають понад 544 тис. працівників шкіл - це майже 84% від їхньої загальної кількості.

Умови відновлення очного освітнього процесу

Для того, щоб навчальні заклади відновили роботу у "червоній" зоні карантину, необхідно, аби усесь персонал мав COVID-документи. Зокрема, очне навчання дозволено закладам освіти, всі працівники яких, мають:

паспорт повного курсу вакцинації;

внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати);

негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від COVID-19.

Де від 22 листопада відновлюють очне навчання як для школярів, так і для студентів

Львівська область - на навчання повертаються школярі та студенти. Відповідне рішення 15 листопада ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС.

- на навчання повертаються школярі та студенти. Відповідне рішення 15 листопада ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС. Івано-Франківськ - сядуть за парти учні старших класів (5-11 класи). Мер міста Руслан Марцінків повідомив, що майже всі працівники навчальних закладів провакциновані. Тих, хто не має щеплення, тимчасово відсторонили від роботи.

- сядуть за парти учні старших класів Мер міста Руслан Марцінків повідомив, що майже всі працівники навчальних закладів провакциновані. Тих, хто не має щеплення, тимчасово відсторонили від роботи. Львів - у школи підуть учні старших класів (5-11 класи). Мер Львова зазначтв, статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад, тому ухвалили таке рішення.

- у школи підуть учні старших класів Мер Львова зазначтв, статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад, тому ухвалили таке рішення. Київ - до навчання повертаються школярі усіх класів та студенти. Це стосуватиметься закладів освіти всіх типів та форм власності. Відповідно до рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, у Києві повертають очне навчання для закладів: спеціалізованої освіти; позашкільної освіти; професійної освіти;фахової передвищої освіти; вищої освіти; мистецької освіти; фізичної культури та спорту.

Щодо решти шкіл та закладів вищої освіти, то інформації наразі немає. Зауважимо, що в деяких регіонах дистанційне навчання запровадили лише для учнів 5 – 11 класів. Водночас учні молодших класів навчаються очно.

Зазначимо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до представників місцевої влади про повернення шкіл до традиційного навчання. За його словами, українські школи мають повернутися до очного формату навчання, оскільки в Україні більшість вчителів уже вакциновані.

Додамо, що станом на 18 листопада навчаються в онлайн-режимі 4700 українських шкіл.

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