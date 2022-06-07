Від трьох тисяч гривень: скільки коштує оренда квартири в Києві (фото)

Від трьох тисяч гривень: скільки коштує оренда квартири в Києві (фото)

Орендувати квартиру в Києві можна навіть за 3 тисячі гривень, а на найдорожчому Печерську пропозиції стартують від 4,7 тисяч гривень. Більшість оголошень розміщені від ріелторів, однак вони беруть невелику комісію.

Вартість оренди квартир у Києві через війну значно впала. Якщо раніше за однокімнатну квартиру треба було викласти щонайменше 8,4 тисячі гривень, то зараз ціни стартують від 3 тисяч.

На сайті з пошуку нерухомості Dom.ria.com можна знайти двокімнатну квартиру за 3 990 гривень, трикімнатну - від 4 тисячі гривень на місяць.

Це квартири, до яких можна зайти та жити, з технікою та меблями, однак у віддалених від центру районах: біля станцій метро "Мінська", "Лісова", "Берестейська", "Святошин", "Дарниця" та інших. Однак ближче до центру не набагато дорожче.

Скріншот dom.ria.com

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Пропозицій на ринку багато, а попиту мало. Тому і ціна відповідна. Так, у найдорожчому Печерському районі столиці можна орендувати однокімнатну квартиру за 4,7 тисяч гривень. До повномасштабної війни найдешевша пропозиція тут була за 18,3 тисячі гривень. Трикімнатна квартира із свіжим ремонтом та меблями коштує 10 тисяч гривень на місяць, а ціни стартують від 8,5 тисяч.

Орендувати квартиру на вулиці Хрещатик можна мінімум за 13,8 тисяч гривень. Непогана однокімнатна квартира на Подолі коштує близько 6-9 тисяч гривень. У районі станції метро "Лівобережна" "свіжа" квартира коштує 4,5 тисячі гривень.

Скріншот dom.ria.com

Варто зазначити, що більшість пропозицій на ринку розміщені від посередників. Як розповів один із столичних ріелторів, за свої послуги під час війни беруть менше - від 30%. Прогнозують, що така ціна на послуги зберігатиметься щонайменше найближчий місяць або до кінця літа. Усе залежить від ситуації в столиці та Україні загалом.

Скріншот dom.ria.com

Раніше ТСН.ua писав про ціни на оренду квартир у різних районах Києва. Найдешевше житло - на лівому березі, а саме у Деснянському районі. Ще більше зекономити можна тільки у передмісті.

Скріншот dom.ria.com

Скріншот dom.ria.com

Скріншот dom.ria.com

Скріншот dom.ria.com

Яка ситуація з орендою нерухомості в Україні зараз і чи довго протримається такий розклад цін

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