Ексклюзив ТСН
29
7 хв

Від 30 квадратів до Центру "SOVA": історія українки, яка створила простір для особливих дітей завдяки Райфу та U&We Hub

В Україні є понад 47 000 учнів з особливими освітніми потребами.

Віра Хмельницька
Центр "SOVA"

В Україні діє Центр розвитку для дітей із особливими потребами. Ідея простору в Умані народилась з маленької школи та перетворилась на справу із соціальною місією. Тут не лише навчають новому, а й підтримують, надихають і допомагають повірити у себе.

  • В Україні нині понад 47 000 учнів з особливими освітніми потребами. Це діти, яким необхідно більше уваги, турботи й підтримки з боку вчителів. Через хвороби, вади чи інші обставини їм важче взаємодіяти зі світом. Вони потребують не просто навчання — вони потребують особливого підходу. Але знайти місце, де їм можуть надати дійсно якісну допомогу, дуже непросто.

Що відомо про Центр розвитку дитини в Умані

Центр розвитку дитини SOVA розташований в Умані. Його створила Оксана Войтік — учасниця Ukrainian Women Entrepreneurs, спільноти, яка змінює жіноче підприємництво в Україні. Одним із донорів U&We Hub є український Райффайзен Банк.Все починалося скромно, але з великим внутрішнім запалом. Пані Оксана, за фахом викладачка англійської мови, працювала на приватних курсах. Після декретної відпустки з’явилося прагнення створити щось власне.

«Я взагалі за освітою — вчителька англійської мови та працювала на приватних курсах, потім пішла в декрет і зрозуміла, що хочу відкрити щось своє, мати якусь власну справу. Звісно, все почалося з курсів англійської мови. Це було 30 квадратних метрів, де я працювала і вчителем, і директором, і бухгалтером», — ділиться Оксана Войтік.

У цих 30 квадратах народилась і жевріла ідея. Потроху почали надходити звернення від батьків: хтось хотів підготовку до школи, хтось — логопеда, хтось — психологічну підтримку. І простір почав рости.

З початком повномасштабної війни до Центру дедалі частіше почали звертатися батьки дітей із труднощами в розвитку. Це стало поштовхом до важливого рішення — створити окремий напрям для роботи з дітьми із особливими освітніми потребами.

«Саме тоді ми розпочали логопедичну, корекційну роботу, психологічну підтримку для дітей. Наразі ми розширюємо, масштабуємо це все. У нас вже є фізична реабілітація, масажі, ерготерапія, сенсорна інтеграція та нейрокореція. І далі будемо продовжувати розвиватися», — розповідає Оксана Войтік, засновниця Центру розвитку дитини SOVA.

На шляху до створення повноцінного центру для дітей із особливими освітніми потребами пані Оксані довелося пройти через чимало викликів. Один із найскладніших — знайти відповідне приміщення. Центр змінював локацію п’ять разів, і кожен переїзд ставав справжнім випробуванням.

«Це все починалося раніше з однієї машини, а потім великі вантажні автівки перевозили нас. Тому приміщення — це дійсно найскладніше. На жаль, придбати власне дуже фінансово затратно. Тому поки оренда», — каже Оксана Войтік, засновниця Центру розвитку дитини SOVA.

Наступним викликом стали кадри. Адже коли йдеться про дітей, а тим паче про дітей із особливими освітніми потребами, тут не можна довіритися випадковим людям. Потрібні справжні фахівці. Ті, хто не просто має диплом, а дійсно розуміє, як працювати з дитячою чутливою психікою, як підтримати, направити, не нашкодити. Але щоб мрія про такий простір стала реальністю, потрібна була ще одна важлива складова — фінанси.

«Знаєте, до певного моменту, коли тільки починала бізнес, іще років три я думала — все, що є в бізнесі, маю купувати обов’язково за кровно зароблені гроші. Але потім я дійшла до того, що не вистачає, тому що оренда, гідна заробітна плата, податки, матеріали навчальні, і зрозуміла, що потрібно шукати різні інвестиції, донорів, писати у різноманітні гранти для того, щоб залучати кошти для розвитку бізнесу, для обладнання», — каже Оксана Войтік, засновниця Центру розвитку дитини SOVA.

Проєкт U&We Hub

Попри труднощі з майном, кадрами, фінансами — Центр працював. І з кожним роком все більше дітей отримували допомогу. Паралельно відкривалися сенсорні кімнати, кабінети логопедії, корекції, психології. А у 2024 році пані Оксана приєдналася до програми U&We Hub, яка змінила її підхід до бізнесу — дала системність, підтримку, ідеї, спільноту.

«Ця програма була для мене надзвичайно важливою і таким потужним кроком для розвитку мого бізнесу. На той час у мене був центр розвитку і вже садочок, і я як підприємниця розуміла, що в мене не вистачає вже знань, саме підприємницьких, для того, щоб контролювати, організувати, систематизувати це все», — говорить Оксана Войтік, засновниця Центру розвитку дитини SOVA.

За словами пані Оксани, програма — унікальна. Адже окрім навчання, знайшлося багато однодумців — жінок-підприємниць, які надихають і підтримують.

Щоквартально ми навчаємо жінок-підприємців, і ми постійно для них розробляємо програми. Якщо говорити про сталі осередки, то це наші U&We Hub-и. І, звичайно, я тут не можу не сказати про велику підтримку уряду Нідерландів, яку вони надали і надають, за це я дуже вдячна», — каже Марина Саприкіна, засновниця проєкту U&We Hub.Велика соціальна місія, яку втілює U&We Hub, — це відродження України. Особливо важливо, що ця підтримка спрямована на жінок, адже саме вони багато вкладають у розвиток громад та української економіки.

«Ми дуже наполегливо просимо жінок реєструвати свою діяльність. До нас прямо на кожній програмі дівчата приходять і протягом двох місяців вони реєструють такі невеличкі ФОПи. У когось більше, у когось менше, але вони йдуть на це, реєструють для того, щоб підсилювати громади. Для мене це найпотужніша історія», — зазначає Марина Саприкіна, засновниця проєкту U&We Hub.

Історія пані Оксани — одна з тисяч успішних прикладів, які з’явились завдяки підтримці жіночого підприємництва в Україні. З 2023 року Ukrainian Women Entrepreneurs об’єднує понад 8000 жінок, і серед них є ті, які вражають своєю силою.

«У нас є жінка-підприємниця з окупованої території, яка була в полоні, тому що в неї син у ЗСУ, і потім вона змогла вийти, переїхати в Запоріжжя, хтось їй подарував машинку. І вона приїхала зі своєю собачкою, почала їй шити. В полоні вона втратила голос, почала у Запоріжжі вже відновлюватись, знайшла U&We Hub, прийшла, виграла пітчинг, там, де потрібно було говорити, тому що до неї повернулася її мова, і вона зараз шиє неймовірний одяг для наших домашніх тваринок», — розповідає Марина Саприкіна, засновниця проєкту U&We Hub.

Як Райффайзен Банк допомагає підприємцям

Це ще раз доводить, що підтримка і розвиток жіночого підприємництва під час війни — надважливі. З 2023 року до ініціативи долучився і Райффайзен Банк. Він навчає підприємницьким основам фінансової грамотності, куди входять:

  • вибір банківських продуктів та оптимального пакету обслуговування;

  • правила фінансового моніторингу і його значення для безпеки та репутації бізнесу;

  • перегляд банківських послуг, включно з еквайрингом, кредитуванням, депозитами;

  • а також роль страхування в умовах воєнного часу як інструмент захисту бізнесу.

Основна мета освітньої програми від Райфу — допомогти жінкам навчитися запускати власний бізнес або розвивати вже існуючий. Але це не лише про фінанси. Часто жінкам бракує віри в себе і підтримки. І саме тут банк готовий допомагати — надати підтримку, розвіяти сумніви і підтримати на першому важливому кроці.

«Фінансова грамотність потрібна підприємцям на будь-якому рівні. Передовсім, починаючи із мікро, з малих бізнесів. Тому що саме закладаючи цю складову фінансової, а також диджитальної грамотності, ми разом створюємо новий пул малого бізнесу, обізнаних підприємців, які готові працювати „в білу“, платити податки та рухатися до власних досягнень і розвитку економіки країни», — каже Наталія Гуріна, заступниця голови правління Райффайзен Банку.

Понад 200 жінок повністю пройшли програму навчання. Вони опанували всі етапи — від розуміння, що таке бізнес, до створення бізнес-плану та його реалізації. І вже зробили перші кроки — запустили власну справу або закупили все необхідне для її розвитку.

«Результати таких партнерств — вражають. Коли ти бачиш жінок, які проходять навчання, котрі на останньому пітчингу презентують власні проєкти, прийшовши зі створеною „з нуля“ ідеєю, — це неймовірні речі, що надихають. Ми знаємо, що понад 60% вимушено переселених осіб в Україні — це жінки. І це жінки, які втратили майже все. І це жінки, котрі жили зі своєю мрією, але дійсно боялися зробити цей перший крок. І саме завдяки підтримці, завдяки надійним партнерам, вони цей крок роблять і починають власні бізнеси», — каже Наталія Гуріна, заступниця голови правління Райффайзен Банку.

Пані Оксана, до прикладу, не збирається зупинятися на досягнутому.

«Планів багато. Я навіть себе ловлю на думці — „Коли вже я зупинюся?“, але постійно щось нове і нове реалізовується та виникає. Із першочергових планів — це відкриття громадської організації, для того, щоб підсилити можливість соціальних проєктів. Я дуже сильно хотіла, щоб у нас був проєкт для сімей, які фінансово не можуть покрити всю реабілітацію для дітей, і щоб кожного року ми могли приймати від 10 до 20 дітей по стипендіальній програмі, де вони отримують цю послугу безоплатно», — каже Оксана Войтік, засновниця Центру розвитку дитини SOVA.

Жінкам, які лише мріють про власну справу, пані Оксана радить навчатися, консультуватися і не боятися ставити запитання — використовувати всі доступні можливості. Вона наголошує, що найважливіше — це віра у власний бізнес. Підприємництво — це шлях зі злетами і падіннями, коли буває то легко, то складно. Але навіть у найважчі моменти завжди є вихід. Важливо вірити в себе, шукати нові можливості і продовжувати розвивати свою справу.

29
