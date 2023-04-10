Від 4 до 500 тисяч гривень на місяць: скільки коштує орендувати квартиру в Києві (фото)

Кияни, які виїжджали з міста на зимовий період, почали масово повертатися щойно потепліло та стабілізувалася ситуація з електроенергією. Разом з тим люди стали активно шукати житло, каже столичний рієлтор. Із попитом піднялися й ціни на оренду квартир.

У київській агенції нерухомості розповіли ТСН.ua, що вартість оренди житла трохи підскочила в березні і тримається на цьому рівні. Однак прогнозують, що ціни можуть знову піти вверх.

"Ціни зросли, особливо зараз, коли в березні різко поприїжджали люди. Їх стало більше в місті, це видно навіть по заторам у Києві. Квартири не подешевшали. Навпаки - пішов попит і вони трохи піднялися в ціні. Навіть преміальна нерухомість зросла в ціні", - каже рієлтор Олег Іродовський.

За його словами, найчастіше люди зараз шукають бюджетне житло, вартістю до 10 тисяч гривень на місяць. За таку суму в Києві можна орендувати однокімнатну квартиру.

Найбільш ходові - двокімнатні квартири з євроремонтом, зазначають в агенції. Таке житло пропонують у середньому за 14-15 тисяч гривень. Зняти непогану трикімнатну квартиру коштує від 17 тисяч гривень.

"Я думаю, що оренда ще трохи зросте. Але не набагато, бо поки що люди не готові стільки платити. Ситуація зараз особливо не зміниться. Далі все залежатиме від новин з фронту. Ось ближче до вересня, я думаю, ціни зростуть. Зараз поки що все стоїть на місці. У березні трохи піднялися ціни і вони триматимуться до осені", - прогнозує рієлтор.

В агенції зазначають, що орендарі перестали приходити з особливими запитами після того, як в Києві перестали постійно вимикати світло, а кількість російських обстрілів зменшилася.

"Раніше люди дивилися на поверховість, хотіли трохи нижче. Умовно хоча б до п'ятого поверху - ми мали такі запити. Зараз же, останні півтора-два місяці, світло практично не вимикають, тому таких запитів немає. Люди питають навіть про видові квартири", - каже Олег Іродовський.

За словами рієлтора, власники квартир при заселенні як і раніше просять оплату за перший місяць проживання та заставу за псування майна, яка повертається при виселенні з квартири.

"Трапляються власники, які просять укласти договір оренди на рік вперед. Але тут незрозуміло, що завтра буде, тому таке буває рідко. Винайняти квартиру на короткий термін можна, але це дуже проблематично. Для цього потрібно вмовляти власника, пояснювати йому ситуацію. Як правило, хочуть укладати договір оренди на термін від півроку", - розповідає Олег Іродовський.

Він додає, що варіантів оренди житла в Києві багато. Однак квартир із хорошим ремонтом мало - їх швидко розбирають через великий попит.

Найдешевші і найдорожчі квартири в Києві

Ціни на оренду оренду квартир у Києві на найбільшому сайті з пошуку нерухомості стартують від 4 тисяч гривень. Однак таке бюджетне житло не завжди укомплектовано всіма меблями та технікою, необхідними для проживання. Крім того, ремонт у таких квартирах робився дуже давно. Однокімнатна квартира із свіжим ремонтом коштуватиме щонайменше 8,5 тисяч гривень. Чим краще та ближче до центру, тим дорожче. Орендувати дизайнерську квартиру в елітному житловому комплексі можна за 30-40 тисяч гривень.

Однокімнатна квартира за 4 тисячі гривень / Фото: OLX

Однокімнатна квартира за 4 тисячі гривень / Фото: OLX

Однокімнатна квартира за 8,5 тисяч гривень / Фото: OLX

Однокімнатна квартира за 36,5 тисяч гривень / Фото: OLX

Двокімнатні квартири в столиці коштують від 5 тисяч гривень на місяць. За таку суму пропонують житло, у якому ремонт востаннє робився понад 40 років тому. Непогані варіанти із сучасним ремонтом, усіма меблями та технікою пропонують від 10 тисяч гривень. Ціни на двокімнатні квартири з дизайнерським ремонтом у центрі Києва сягають понад 100 тисяч гривень.

Двокімнатна квартира за 5 тисяч гривень / Фото: OLX

Двокімнатна квартира за 7 тисяч гривень / Фото: OLX

Двокімнатна квартира за 15 тисяч гривень / Фото: OLX

Двокімнатна квартира за 73 тисячі гривень / Фото: OLX

Знайти трикімнатну квартиру можна щонайменше за 6 тисяч гривень. Житло з меблями, технікою та свіжим ремонтом можна знайти за 10 тисяч гривень. Дизайнерські трикімнатні квартири в елітних житлових комплексах Києва пропонують за 80-500 тисяч гривень на місяць.

Трикімнатна квартира за 8,5 тисяч гривень / Фото: OLX

Трикімнатна квартира за 9 тисяч гривень / Фото: OLX

Трикімнатна квартира за 10 тисяч гривень / Фото: OLX

Трикімнатні квартири в Києві / Фото: OLX

Нагадаємо, через повномасштабну війну більша частина новобудов у Києві заморожені. Роботи ведуться лише на деяких об’єктах. Це викликає тривогу у інвесторів, які вклали в будівництво власні кошти. Що саме відбувається на ринку новобудов, з’ясовував ТСН.ua.

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