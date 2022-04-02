До Конотопського району з РФ зайшла велика кількість ворожих військ: ситуація у Сумах та області 2 квітня

До Конотопського району з РФ зайшла велика кількість ворожих військ: ситуація у Сумах та області 2 квітня

Очільник ОВЦА закликав мешканців Конотопського району не виходити на вулицю без особливої потреби.

Ніч у Сумах минула спокійно, попри декілька повітряних тривог. Водночас окупанти залишаються в області на території від Білопілля до Конотопу, де окопуються. До Конотопського району з території РФ зайшла велика кількість ворожих військ.

ТСН.ua зібрав останню інформацію про ситуацію у Сумах та області за минулу добу, 1 квітня.

Ситуація у місті Суми

Ніч проти 2 квітня у місті минула спокійно. У Сумах, яке постраждало від ворожих обстрілів, продовжують відновлювати роботу АЗС, магазини та комунальний транспорт. Поступово у Сумах розпочнуть роботу і заклади культури та мистецтв. Графік роботи та програму кожен заклад визначатиме самостійно.

1 квітня в міському пологовому будинку з'явилася на світ дівчинка.

Місто Суми також продовжує приймати переселенців. За інформацією заступника міського голови Станіслава Полякова, Суми прийняли та розмістили на тимчасове перебування 17 біженців із Тростянця та Білопілля.

Ситуація в області

Голова ОВЦА Дмитро Живицький повідомив, що станом 2 квітня небезпечними залишаються Конотопський та північна частина Роменського районів, де досі є війська ворога, які як і раніше, активно рухаються в різних напрямах.

"Орки бушують від Білопілля до Конотопу. Правда не довго цьому тривати! Окопуються, тому нам ями для них рити не доведеться, полегшують задачу! Прошу мешканців Конотопщини триматися, не виходити на вулицю без особливої потреби, бути обережними! Ситуацію ми добре знаємо і працюємо! Найтемніша ніч - перед світанком", - наголосив він.

Також очільник області зазначив, що продовжується відновлення життя у звільнених громадах.

"Завозимо продукти, ліки, предмети гігієни. Продовжуємо відновлювати інфраструктуру, зв'язок, транспортне сполучення. Частково у Тростянці відновили електропостачання, працюємо далі і по інших громадах. Провели зустріч з представниками промислових підприємств. Відновлюємо економіку, виробництво. Усі працюємо як "єдиний кулак" і підтримуємо один одного", - зазначив Живицький.

Ситуація в Сумській області станом на 2 квітня 12:00:

Конотопський район

Велика кількість ворожих військ зайшла з території Росії. Сформований умовний "коридор", через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотному напрямку в Росію. Вони дуже бояться місцевих жителів і наших військових, тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з'являються біля цієї техніки або вздовж руху колон.

У Бурині війська РФ 1 квітня обстріляли будинки мирних жителів. В одного чоловіка вогнепальне наскрізне поранення. Його доправили до лікарні та надають медичну допомогу. Також у Бурині окупанти обстріляли цивільну машину з людьми. Двох місцевих із вогнепальними пораненнями вчора зранку передали медикам. Позавчора до лікарні району доправили місцевого жителя, який потрапив під ворожий обстріл у селищі Дубов'язівка. Учора, 1 квітня, чоловік помер.

Шосткинський район

Ввечері, 31 березня, між Білопіллям та Путивлем військові РФ затримали цивільну машину з жителями Шосткинського району. Відомо, що в людей забрали телефони та обіцяли дати їм місце для ночівлі. Після цього зв'язок із затриманими зник. Станом на вчора їх місце перебування невідоме, телефони вимкнені.

Сумський район

Окупанти вели хаотичний вогонь по с. Басівка. Пошкоджені нежитлові приміщення.

Як опвідомив очільник ОВЦА Дмитро Живицький, вчора стало відомо, що до російського полону потрапив військовий Збройних Сил України з Сумської області. Протягом довгого часу хлопець не виходив на зв'язок із рідними, а вчора його матері надійшло відео у вайбері, що сина захопили в полон.

Також російські окупанти захопили в полон заступника голови Новослобідської ОТГ Конотопського району Сумської області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 37-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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