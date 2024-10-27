Від Білорусі до Сомалі: хто, крім бійців КНДР, воює на боці Росії

Наші бійці брали в полон найманців з різних країн. Починаючи з пострадянських — Білорусі, Таджикистана, — і до екзотичних африканських — як із Сомалі.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів офіцер бригади “Рубіж” Максим Таран.

За його словами, такі найманці, зазвичай, не знають нічого про війну, для них це лише швидкий заробіток грошей.

“У цьому плані північнокорейські військові більш небезпечні, бо вони принаймні військові, уже мають підготовку і якесь злагодження між собою. Навіть якщо вони не знають російської мови й суті цієї війни, в певних умовах вони можуть просто битися за виживання і взаємодіяти між собою. Тому, якщо вони дійсно напрямлені на війну, імовірно, їх не берегтимуть, відправлять на передову, і тоді скоро ми їх побачимо наочно”, — каже Максим Таран.

Раніше військовий відповів, чи можуть бійці КНДР вплинути на ситуацію на фронті.

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