Від цього може залежати майбутнє і життя: як вберегти себе від сексуальної експлуатації під час війни

Під час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, українці стали більш вразливими до потрапляння у ситуацію торгівлі людьми та експлуатації, особливо жінки та діти.

Понад 14 мільйонів українців вимушено покинули свій будинок та шукали прихисток за кордоном. Серед них майже 90% - це жінки віком від 35 до 60 років. Половина з них має вищу або технічну освіту. А от серед внутрішніх переселенців лише 26% жінок мають оплачувану роботу. Тож основна потреба - це гроші та та фінансова підтримка сім’ї. Це збільшує ризик потрапити в сексуальну експлуатацію на виживання.

Від 2004 року Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) надало допомогу понад 4 тисячам українців, які постраждали від сексуальної експлуатації. Проте більшість таких випадків просто замовчують через страхи.

Тож, що таке сексуальна експлуатація, як себе убезпечити під час пошуку роботи та житла та що робити, якщо вже стали жертвою сексуального рабства, в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла національна спеціалістка з питань захисту Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець.

Що таке сексуальна експлуатація

Так, за її словами, сексуальна експлуатація - це, коли людину змушують надавати сексуальні послуги проти її волі.

"Це коли хтось змушує вас надавати сексуальні послуги проти вашої волі, коли ви цього не хочете, коли ви цього не волієте, коли це не є вашим бажанням. І, дійсно, наразі, з початком повномасштабного вторгнення, коли дуже багато українок з дітьми виїжджали з країни, рятуючись від війни, дуже багато говорили про те, що українки є дуже вразливими до сексуальної експлуатації", - заначила Ірина Мидловець.

Ознаки сексуальної експлуатації, це коли вас примушують на сексуальні контакти в обмін на:

гуманітарну допомогу;

гроші;

навчання;

роботу;

товари чи послуги.

Види сексуальної експлуатації

МОМ створила спеціальні соціальні ролики, аби проінформувати українців про приклади сексуальної експлуатації, підтримати тих, хто вже став її жертвами та закликати не боятися говорити про це просити про допомогу.

Так, одним з прикладів сексуальної експлуатації є пропозиція прихистку в обмін на сексуальні контакти, якщо немає змоги платити за житло.

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Ще одним з прикладів сексуальної експлуатації - є пропозиція працевлаштування на нелегальну роботу.

"Як це відбувається? Людині пропонують роботу, умовно домогосподаркою, аби вона отримувала кошти. Вона проходить, прибирає Будинок і тут господар будинку змушує її займатися сексом. За кордоном у нас були випадки, коли жінкам обіцяли роботу офіціантками, а по приїзду у них забирали документи, їх закривали і змушували надавати сексуальні послуги. Більшість бояться про це говорити говорити, бо думають, що буде осуд і їм скажуть: "Так ти сама винна, а що ти не знала, куди їхала. А чого ти не звернулася по допомогу". Тому дуже важливо про це говорити, щоб жінки не боялися звертатися по допомогу і розказувати про це анонімно. Оскільки не ти винна, а тобою скористалися", - пояснює Ірина Мидловець.

Як не потрапити в сексуальне рабство під час пошуку роботи?

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Онлайн-пошуки на сексуальний доступ до українок значно зріс після 24 лютого, такі дані медіакомпанії Thomson Reuters. Водночас у Мережі з'явилось багато "замаскованих пропозицій" від работорговців щодо роботи або соціальної допомоги для переселенців. Якщо якась із цих двох історій схожа на вашу - телефонуйте на 527, закликає національна спеціалістка з питань захисту Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець.



Як вберегтися від сексуальної експлуатації:

Залиште робочу та домашню адреси родичам.

Оформіть трудові стосунки.

Зробіть копії всіх документів.

Вигадайте кодово слово.

Якщо ж ви вже стали жертвою сексуальної експлуатації - не бійтеся звертатися по допомогу і телефонуйте на гарячу лінію.



Як працює гаряча лінія? Чи можливо звернутися анонімно?

Гаряча лінія з протидії сексуальній експлуатації 527 або 0 800 505 501 працює безкоштовно та анонімно щодня з 8:00–20:00.

На телефон 527 можна також телефонувати з-за кордону, у роумінгу це робити безкоштовно. У 527 також є чат-бот, який можна знайти в Telegram - @SafeMigrationBot - можна просто написати. Окрім того, якщо ви перебуваєте, наприклад, у Нідерландах чи Німеччині і не повертаєтеся до України, 527 підкаже контакти громадських і міжнародних організацій у тій країни, де ви перебуваєте, куди можна звернутися по допомогу, наголошує Ірина Мидловець.

Більше інформації шукайте порталі stoptrafficking.org.