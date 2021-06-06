Від гіпертонії до інсульту: які симптоми, як лікуватися і чому ці хвороби стрімко почали загострюватися в світі

Лікування інсульту може обійтися і в 100 тисяч гривень.

Медики озвучили тривожне попередження. COVID, із яким намагається впоратися планета, приніс загострення ще однієї поширеної біди. Гіпертонія йде нині в парі з епідемією вірусу. Бо COVID вражає не лише легені, а й судини мозку. Тому жертвами високого тиску стають уже не лише старші люди, а навіть 20-річні.

Тому, якщо погано реагуєте на зміну погоди, погано спите вночі, маєте шум у вухах або мошки в очах - ризик величезний. І допомагати собі треба негайно. Та от чим? І як може обманути навіть дорогий тонометр? Про це 6 червня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Тетяна Чеботарь записує, як вона читає вірші, на відео. Так вона відновлює мовлення і пам'ять. Три роки тому дівчина перенесла інсульт.

"25% мозку померло. Лікарі казали моїй мамі: "Готуйтеся,це буде лежачий овоч", - згадує дівчина.

Тоді їй було 35.

"Встаю вранці, іду знімати прання на балкон. І потім "щьолк" у горлі. І не говорю. Дзвонить телефон, я трубку взяти можу, а сказати не можу", - згадує Тетяна.

Вона не викликала швидку, а просто лягла спати. Згодом дізналася – інсульт.

"Я не знала, як звати мою маму. Не знала, як звати мого брата", - каже Тетяна.

Таких, як Таня, в Україні 140 тисяч.

"В Україні інсульт є другою причиною смертності. І першою причиною довготривалої втрати працеспроможності", - розповідає Дмитро Гуляєв з "Української асоціації боротьби з інсультом".

Але інсульт то вже кінцевий результат іншої проблеми – артеріальної гіпертензії. В народі це зветься просто - високий тиск. Багато хто звик його пов'язувати з віком. Але все, що знали про гіпертонію, треба терміново змінити.

Новини тижня: через пандемію коронавірусу, гіпертонія різко поширилася і вражає навіть 20-річних

ТИХИЙ УБИВЦЯ

Те, що змушує підніматися тиск до небес, лише на 30% пояснюється спадковістю. Інші 70% - це навколишні чинники, наприклад, стреси і головне – спосіб життя. І якщо бачите, що цифри на тонометрі перевалили межу 140 на 90, - це серйозна проблема. Та біда в тому, що поки не припре, українці тиск не міряють.

"Артеріальну гіпертензію називають тихим вбивцею. У нас одна людина з п’яти взагалі контролює рівень свого тиску. У нас багато людей взагалі не знають, що у них підвищений артеріальний тиск", - говорить завідувачка відділом поведінкових факторів ризику ЦГЗ МОЗ України Ірина Сорока.

Хоч тіло давно вже подає сигнали. Просто люди звикли їх пояснювати чим завгодно, тільки не з допомогою тонометра.

"Якщо головні болі. Якщо реагуємо на зміну погоди. Якщо ми погано спимо вночі. Шум у вухах. Крапки і мошки перед очима, якщо блискучі зірочки літають. Або людина стала дратівливою. Погано запам’ятовує. Обов’язково виміряти артеріальний тиск і контролювати його", - радить кардіологиня Ірина Пророченко

І треба повністю забути, що до пенсійного віку далеко.

"Зараз помолодшала гіпертонія. У мене наймолодший пацієнт нещодавно приходив - 2006 року", - каже кардіологиня.

А тепер – найстрашніше. Серцево-судинні хвороби, що й так вбивали найбільше людей в Україні, раптом зробили черговий стрибок.

"COVID у нас б'є не тільки по легенях. Страждають судини головного мозку. Виникають ішемічні інсульти. Тромб відривається. Летить. Закривається прохід в якійсь ділянці головного мозку. Залежно від цього починаються інсульти", - говорить кардіологиня.

Гіпертонія, як виявили медики, стала постійним побічним ефектом COVID. Тож хвороба почала ширитися за законами короновірусної пандемії. І навіть це ще не вся правда. Під загрозою опинилися навіть ті, хто жив з гіпертонією давно - просто зупинились кардіологічні відділення.

"Дуже часто закриваються лікарні не тому, що немає пацієнтів, а тому що треба приймати "ковідних" хворих. Не всі пацієнти могли потрапити до відділення№, - розповідає кардіологиня Ірина Пророченко

Чим це загрожує - пояснювати не треба.

Часто гіпертоніки займаються самолікуванням і збивають тиск до критичного. Кардіологи кажуть - це надзвичайно небезпечно. Бо стрибки тиску руйнують судини.

ЖИТТЯ ПІД ТИСКОМ

Можна обманювати себе скільки завгодно, переконувати, що голова болить на зміну погоди, або просто стомилися. Та кожний зайвий день життя під тиском наближає людину до фатальної розв'язки.

"Найгрізніше ускладнення артеріальної гіпертензії - це інсульт", - констатує кардіологиня.

Та крім того, що він ламає життя і здоров'я людини, він підводить і жертву, і його родину до фінансової катастрофи.

"Це лікування дороге. Вийшло більше 100 тисяч. В моїй сім’ї таких грошей не було. Допомогли багато друзів та знайомих", - каже Тетяна Чеботарь, яка перенесла інсульт.

Розмір загальнодержавних втрат теж зашкалює.

"Отримали показчик, який становить близько 100 мільярдів на рік", - каже Дмитро Гуляєв з "Української асоціації боротьби з інсультом".

І це не йдеться про реабілітацію.

"Ціна дві-три тисячі в день. У приватних клініках. Не всі можуть собі дозволити. Найактивніша реабілітація - перші три-чотири місяці після інсульту. Якщо людина пролежала вдома протягом пів року, потім вирішила, що їй треба реабілітуватися, ефект вже буде зовсім не такий", - розповідає кардіологиня.

ЯК ВИЖИТИ?

Тож, треба взяти собі за правило – краще попередити, ніж лікувати. Контроль тиску має стати щоденною гігієною. Як чистити зуби і ходити в душ.

Експерти перконують, найбільш точний – механічний тонометр. Але це вимагає окремих навичок. Якщо міряєте тиск самостійно, оберіть електронний. Бо будь-яке фізичне навантаження може підвищити показники.

А от із дуже популярними напульсними апаратами треба бути обережним.

"Чим далі від серця, тим тонші судини. Якщо у нас тонкі вони і вік після 45, то тоді ми неадекватно вимірюємо цей тиск", - пояснює кардіологиня.

Міряти тиск треба два-три рази поспіль. Останній – покаже цифри найчесніше.

"Бажано на порожній сечовий міхур. Сходити в туалет, посидіти. Обов'язково вимірювати тиск сидячи. Не лежачи, не стоячи. Прийняти зручну позу, щоб грудний відділ хребта був розслаблений. Ніжки стоять внизу і вони не перехрещені", - радить лікарка.

І звичайно будь-яке перевищення норми має привести до лікаря і щоденного прийому ліків. Сучасні препарати мають високу ефективність. Звичайно, є альтернатива - здоровий спосіб життя.

Ви в зоні ризику, якщо любите розслабитися за допомогою алкоголю. Руйнує судини куріння. Варто переглянути свої гастрономічні уподобання. Дуже важливо пити півтора-два літри води щодня, аби кров не згущувалася. Ну, і не забуваймо про спорт. Намагайтеся хоча би просто щодня влаштовувати прогулянки на свіжому повітрі.

Тепер за таким принципом живе Тетяна Чеботарь. Вона постійно п’є багато води, міряє тиск, займається спортом. І майже повернулась до звичного життя - ганяє на авто і навіть будує новий притулок для тварин. Однак на це пішло аж три роки.

"Зараз мене найбільше турбує моя нога. По-перше, я не могу взути підбори. Коли я все життя звикла на них ходити", - каже Тетяна.

І напевне, таких наслідків можна було б уникнути, якби була можливіть потрапити на повноцінну реабілітацію одразу. Або навіть запобігти хворобі, якби вчасно поміряла тиск.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання