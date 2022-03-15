Від харчів до зброї: як війна згуртувала українців і зробила майже всіх волонтерами

Від харчів до зброї: як війна згуртувала українців і зробила майже всіх волонтерами

Грошей на продукти волонтери не збирають. Безоплатно харчі надають торгівельні мережі, а решту досилають громадяни.

Війна як ніколи об’єднала усіх українців. Поки наші армійці боронять Україну на передовій, цивільні теж не сидять склавши руки: допомагають усім чим можуть, від харчів до зброї. В кожному регіоні з’явилися сотні волонтерських фондів, доєднатися до них можете і ви. Зробити це легко, потрібно всього лише знайти їх у Мережі.

Як це працює на Київщині, йдеться в ТСН.

У приміщенні, де був нічний клуб, зараз фасують продукти для наших військових. Нині від клубу лишилось хіба освітлення. На сцені, в залі і на сходах — усе заставлено коробками. На стінах — прапори і плакати.

Грошей на продукти волонтери не збирають. Безоплатно харчі надають торгівельні мережі, а решту досилають громадяни — випічку і навіть консервацію. Усе різноманіття волонтери складають в пакети і збирають добові пайки. Волонтери працюють до мозолів, по кілька змін.

Допомогають армії не лише харчами та сітками: у столичній автомайстерні останні два тижні обслуговують виключно комунальний та військовий транспорт. Ремонтують безкоштовно, і з того, що мають під рукою.

Від харчів до зброї: як у Київській області працюють волонтери

Разом з тим на СТО навчилися переобладнувати трофейну російську техніку під потреби наших армійців. БТР, БМП нині сотнями палять по всій Країні. Зброя почасти лишається ціла. Зрештою, колись російські кулемети їдуть боронити українські блокпости.

Єдине — на цю зброю потрібна оптика. Її теж надають волонтери. А ще бронежилети, каски, окуляри, тепловізори і одяг для наших військових.

Сергій Притула і його фонд допомагають армії вже 8 років. Все що змінилося початком війни, каже — це об’єми поставок. Полиці українських воєнторгів пусті, в дефіциті — шоломи і бронежилети. Свою допомогу з інших країн відправляють і з діаспори. Українців на всій планеті об’єднують однакові гасла.

Раніше повідомлялося, як у Києві в майстернях створюють засоби захисту для оборони.

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