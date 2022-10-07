Від іранських дронів Україну може врятувати Ізраїль: Снєгирьов розповів деталі

До речі, Ізраїль знищив завод з виробництва цих безпілотників біля Дамаска.

Ізраїль може передати Україні антидронові рушниці для боротьби із дронами-камікадзе іранського виробництва.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Досить позитивні моменти – заяви ізраїльської сторони, що вони, можливо, передадуть нам антидронові рушниці. Бо саме Ізраїль зацікавлений в моменті відпрацювання тактики протидії використанню цих БПЛА. Бо наступною країною щодо можливих атак цих дронів стане саме Ізраїль", – пояснив експерт.

Він також розповів, як Ізраїль знищив дрони-камікадзе, які Іран планував передати до РФ.

"Нам варто подякувати ізраїльським братам за те, що Ізраїль завдав ракетно-бомбового удару по заводу з виробництва цих безпілотних літальних апаратів поблизу Дамаска. Було вщент знищено і сам завод, і склад так званої готової продукції – тобто вже готові дрони-камікадзе, які мали відправити в Російську Федерацію. Це позитив", – розповів Снєгирьов.

"Окрім стрілецької зброї, наразі відпрацьований інший механізм протидії цим безпілотникам. Тобто Збройні сили України на будь-який виклик дають адекватну відповідь", – зазначив військовий експерт.

Чим небезпечні іранські дрони-камікадзе Shahed-136

Ці дрони-камікадзе становлять небезпеку більше не для військових, а для цивільних та стаціонарних цивільних об'єктів, пояснив експерт Сергій Грабський. За його словами, не існує наразі системи ППО, яка б гарантовано збивала всі такі БПЛА. Тож українські військові збивали їх і зі стрілецької зброї, і з ЗРК, та з винищувачів.

Попри активне застосування Росією дронів Shahed-136, це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні, вважають фахівці американського Інституту дослідження війни (ISW).

Читайте також: