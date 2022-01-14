Від камер кріотерапії до внутрішньовенної лазерної терапії і кисневих ванн: інноваційні методи відновлення після свят

Від камер кріотерапії до внутрішньовенної лазерної терапії і кисневих ванн: інноваційні методи відновлення після свят

Найкраще в цих засобах - швидкість.

Британський приватний клуб пропонує найновіші засоби відновлення - від камер кріотерапії до внутрішньовенної лазерної терапії і кисневих ванн - усього за 27 тисяч доларів членського внеску на рік.

Про те, що роблять з людьми за такі гроші - 13 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Кріосауна охолоджує людей парами рідкого азоту. У передпокої мінус 60. Тут проводять півхвилини. І йдуть у головну камеру на 3 хвилини. А там уже мінус 110.

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"Циркуляція крові розганяється, запалення зменшується, організм - відновлюється", - пояснює менеджер клубу Джон Аттард.

За його словами, найкраще в цих засобах - швидкість.

"Скажімо, кріотерапія: 3 хвилини - і ви почуваєтеся фантастично. Чи інфрачервона терапія: 15 хвилин. Але якщо у вас більше часу - можна розслабитись в гіпербаричній барокамері, повільно прийти до тями", - розповідає він.

А ось киснева камера, ззовні вона схожа на мішок. Аби полежати в такому - чи поганяти на велотренажері під інфрачервоним світлом - члени приватного клубу платять по 27 тисяч доларів на рік.

Новини світу: британський приватний клуб пропонує інноваційні методи відновлення після свят

Внутрішньовенна лазерна терапія - кажуть, підвищує імунітет, покращує кровообіг та нормалізує обмін речовин. Це наче крапельниця, пояснюють тут - просто зі світла.

"Деякі наші методи терапії запозичені в NASA, деякі - з елітного спорту, щось має цілковито медичне походження. Ми трансформуємо найновіші технології, аби підладнати їх під рекреаційне лікування", - зазначає комерційна директорка клубу Сара Джейн Маккаусланд.

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