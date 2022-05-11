Від кривавих убивств до таємних операцій: як російські спецслужби знищують неугодних

Серед ворогів Росії сьогодні опинилося більша частина населення старого і нового світу. Протягом століть Росія ліквідувала "неугодних" криваво і масово у межах власних кордонів. За кордоном проводили таємні операції.

Знищувати своїх ворогів росіяни продовжувати століттями. Якщо у межах власних кордонів неугодних вбивали буденно, криваво і масово, то за кордоном російської імперії – а потім радянського союзу і сучасної Росії – для вбивства кожного конкретного ворога спецслужби проводили таємні операції.

Про деякі з них у середу, 11 травня, йдеться в сюжеті ТСН.

Так, 23 травня 1938 року голова ОУН Євген Коновалець зустрічається в Роттердамі з членом однієї з радянських підпільних організацій. Під час зустрічі той передає Коновальцю коробку цукерок з українськими візерунками. Рівно через півгодини бомба в цій коробці розносить лідера українського підпілля на шматки. Пізніше стане відомо - вбивцею Євгена Коновальця є молодий співробітник НКВС Павло Судоплатов. Його інтегрувати в середовище українських націоналістів за кілька років до цього вбивства.

Ще один таємний агент – Богдан Сташинський – за наказом Сталіна протягом кількох років підбирався до двох інших лідерів української визвольної боротьби. У 1957му у Мюнхені на сходах будинку він стріляє в одного з лідерів ОУН Льва Ребета. Спеціальний газовий пістолет випустив в обличчя жертви тонку струю цианіду. Отрута діє миттєво, Лев Ребет падає мертвим. Патологоанатом не помічає слідів отрути і констатує - смерть настала від серцевого нападу. Через два роки в такий же спосіб той таки Богдан Сташинський біля дверей власної квартири вбиває лідера українських націоналістів Степана Бандеру. Утім в цьому випадку цианід подіяв не одразу – і на обличчі Бандери судмедексперт помітив різнокольорові плями. Саме ці симптоми дозволили встановити справжню причину смерті. Пізніше західнонімецький суд визнає - винуватцем смерті Бандери є радянський уряд. Сам Богдан Сташинський через кілька років втече на Захід і зникне назавжди.

В 1978 році в Лондоні після уколу отруєною парасолькою помирає болгарський дисидент Георгій Марков. Він був знищений за те, що під час роботи на радіо BBC критикував комуністичний режим. Після уколу Марков житиме ще три дні. Адже отрута, яку знаходять в маленькій платиновій капсулі в нозі дисидента – це рицин. Цей природний токсин, потрапляючи через кров, ускладнює дихання і травлення, руйнує кровоносну систему, вбиваючи людину в страшних муках.

Смерть Маркова стала останнім відомим фактом так званої «закордонної ліквідації» ворога СРСР працівниками КДБ. Пройде чверть століття – і до цієї справи повернуться нащадки радянських вбивць з російських спецслужб. В 2004-му в Катарі під час вибуху бомби, закладеної в автомобіль, гине сподвижник першого президента Ічкерії Зелімхан Яндарбієв. Катарці знаходять убивць – але після довгих переговорів їх передають Москві.

Утім бомби і традиційні отрути давали власникам Кремля лише короткочасне задоволення від процесу помсти. Потрібно було щось таке, що стало б візитною карткою нових московських убивць. Щось, що змусило би тремтіти в очікуванні розплати кожного, кого записали у «вороги».

В 2006-му – через 28 років після вбивства в Лондоні Георгія Маркова – там само, в британській столиці, агенти ФСБ підсипають радіоактивний полоній 210 в чай своєму колишньому колезі Олександрові Литвиненку. Литвиненко – старий ворог ФСБ і особисто Путіна – в 1998-му він оприлюднив наказ генералів спецслужби ліквідувати олігарха Бориса Березовського. Потім – вже після перебування в Лефортово і втечі до Британії – Литвиненко пише книгу «ФСБ підриває Росію» - в якій розкриває причетність цієї служби до вибухів житлових будинків в Москві, Буйнакську і Волгодонську. Ця серія терактів дозволила Путіну розпочати другу чеченську війну і – стати президентом Росії.

Литвиненко проведе в лікарні 24 дні і помре від променевої хвороби. А Москва отримає свою візитну картку. Полоній-210 - це речовина, що виробляється лише на атомних електростанціях, зброя, яку ніколи не зможе виробити чи придбати жоден приватний кіллер. Полоній-210 у тілі Литвиненка, як і бойова отруйна речовина "Новачок", якою намагалися вбити розвідника Сергія Скрипаля та його доньку в 2018-му – це зухвала демонстрація всьому світові – ми це робимо і булемо робити – просто тому, що можемо. Але саме ця зухвала поведінка росіян і перетворила британців в найголовніших союзників України. Всі ці ліквідації на власних вулицях дозволяють зазвичай обережній Європі реагувати швидше – передаючи Україні таку необхідну зброю.

Всім очевидно – країна-маніяк не зупиниться, а серед ворогів Росії сьогодні опинилося більша частина населення старого і нового світу.

Як російські спецслужби знищують "неугодних" – блог ТСН

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