Від квартири залишилися лише ключі: історії киян, які дивом вціліли після удару РФ

Олександру окупанти "звільнили" від дачі у 2022-му, а тепер - і від квартири / © ТСН/Неллі Ковальська

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У Києві вже майже добу триває пошуково-рятувальна операція на руїнах під’їзду будинку, куди в ніч проти 31 липня 2025 року поцілила Росія. Мешканка повністю зруйнованої квартири Олександра з чоловіком цієї страшної ночі були на дачі під Бородянкою, яку відбудовують після окупації росіянами. Це їх і врятувало. Від квартири залишилися лише ключі, розповідає жінка. На руїнах продовжують працювати рятувальники, а поруч чекають місцеві мешканці.

Детальніше про це розповідає кореспондентка ТСН з місця події.

«У нас була квартира. І тепер від квартири залишилися тільки ключі. Все, що я можу сказати. Нас не було вдома, і це нас спасло. Я не знаю, що більше сказати. У нас вже багато сусідів загинули. Це були наші друзі», — розповідає Олександра.

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Жінці довелося опізнавати тіла деяких загиблих сусідів. Каже, що під’їзд у них був дуже дружний.

«Не було такого, щоб хтось лаявся. Дуже шкода. Люди загинули. Це не передати. Такий жах — впізнавати сусіда, з котрим вечеряли. Я пам’ятаю, як він свою дочку відводив перший клас. Як ми всі раділи, яке було свято. І його немає. Ні його, ні його дружини», — зазначає киянка.

Жінка каже, що мешкала на 8 поверсі зруйнованого під’їзду.

«Від моєї квартири залишилися тільки двері і кусочок балкона. Але мені дуже шкода не меблів… У мене були дуже хороші сімейні архіви. Світлини, як росла наша дочка. Як вона ходила в школу, її останні дзвіночки. Як вона виходила заміж. Це все загинуло. А ще мені дуже шкода рушники весільні, які вишивала моя мама. Вона мені вийшила дві вишиванки. Одна білим по-білому. А одна — ми ходили в музей Ганчара і вибрали дуже автентичний узор. Мені шкода, що більше ніхто таку вишиванку не вишиє. Мама вже старенька. І вона вже це не зробить. Оце мені шкода з моїх речей найбільше. Бо меблі — це дрібниця. Це можна купити. А це (пам’ятні речі — Ред.) ніколи не купиш», — каже зі сльозами на очах Олександра.

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«Все розвалили, нема куди повертатися, нема нічого…», — плаче інша мешканка.

Жінка розповідає, що її врятували, а родина, судячи з її слів, так і лишаються під завалами.

«Я в три години ночі пішла спати, внук з сином — в чотири, дочка раніше лягла. В мене душа не на місці була», — ридає киянка.

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Від квартири залишилися лише ключі! Історії киян, які дивом вціліли від російського удару

Нагадаємо, що внаслідок останньої російської атаки по Києву загинули 15 людей: 12 у Святошинському районі та 3 у Соломʼянському. За оновленими даними, ще 132 людини постраждали, серед яких — 14 дітей.

Зокрема, серед загиблих — шестирічна дитина. Це - 6-річний Матвій Марченко, вихованець столичного клубу карате.