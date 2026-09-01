Від мобілізованого у Харкові відмовились чотири військових частини: що він робив і як це закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН

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У Харківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка за ухилення від мобілізації. На суді він стверджував, що військові частини не хотіли брати його на службу.

Про це йдеться у вироку Валківського районного суду Харківської області.

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Мобілізованого військові частини не брали на службу

Як встановив суд, 13 червня 2025 року чоловік прибув до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення даних. Того ж дня він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) при Валківській центральній районній лікарні, яка визнала його придатним до військової служби.

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Згідно з показаннями самого обвинуваченого, після цього його неодноразово намагалися зарахувати до різних військових формувань. Упродовж 13–15 червня його возили до кількох військових частин (зокрема Десантно-штурмових військ) та на збірний пункт у Харкові, однак військові частини по черзі відмовлялися від його призову за станом здоров'я та скаргами.

Увечері 14 червня 2025 року чоловіку в ТЦК вручили повістку про необхідність прибути вранці 16 червня о 09:00 для направлення до іншої військової частини. Утім, у зазначений час військовозобов'язаний не з'явився та про причини неявки не повідомив.

Версія обвинуваченого та аргументи суду

Під час судового розгляду чоловік спочатку свою вину не визнавав. Підсудний зазначив, що чотири військові частини не захотіли його приймати на службу. Він розповів, що 16 червня у нього стався напад епілепсії, через який він знепритомнів і прийшов до тями лише вдень. Швидку допомогу він не викликав, оскільки згодом почувався нормально, а наступного дня у нього захворіла донька.

Суд критично оцінив ці пояснення, зазначивши, що сторона захисту не надала жодного документального підтвердження поважності причин неявки — фактів звернення до лікарів чи виклику екстреної медичної допомоги 16 червня встановлено не було. За довідками медичних закладів, під наглядом лікаря-невролога чи психіатра чоловік не перебував.

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Крім того, висновок ВЛК про придатність до служби в адміністративному чи судовому порядку обвинувачений не оскаржував. Голова ВЛК у суді підтвердив, що під час огляду в чоловіка не виявили захворювань, які б перешкоджали військовій службі згідно із законодавчою класифікацією.

Правоохоронці розшукали чоловіка за місцем проживання лише 15 серпня 2025 року під час проведення санкціонованого обшуку.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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