Від одного до двох кілограмів тротилу були прикріплені під днищем авто, що вибухнуло в Дніпрі - джерела

Від одного до двох кілограмів тротилу були прикріплені під днищем авто, що вибухнуло в Дніпрі - джерела

ТСН нині очікує офіційних коментарів.

Саморобний вибуховий пристрій, еквівалентом від одного до двох кілограмів тротилу, саме через нього підірвалося авто напередодні у середмісті Дніпра.

Такі попередні висновки експертів, як дізналася ТСН з власних джерел. Пристрій був розташований під днищем легковика і спрацював, коли водій саме сідав за кермо. Він і пасажирка загинули миттєво.

Це речниця обласного управління ДСНС Дар’я Гречищева та інструктор з тактичної медицини та мінної безпеки Олексій Кавлак. Авто вибухнуло під вікнами будинку, де чоловік орендував квартиру. Слідство веде СБУ, головна версія: теракт. Нині ТСН очікує на офіційні коментарі.

Тим часом до обласного управління служби надзвичайних ситуацій небайдужі несуть квіти та лампадки. Із загиблою керівницею пресцентру прощатимуться у п’ятницю - у день рятівника. Цій службі Дар’я Гречищева присвятила останні вісім років свого життя.

Новини України: у Дніпрі авто підірвалося через саморобний вибуховий пристрій

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