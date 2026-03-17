Від окопів до Верховної Ради: як ветерани змінюють державну службу в Україні та де знайти роботу

Артем розповів про роботу в Парламенті / © ТСН

Реклама

Ще пів року тому він і уявити не міг, що апарат Верховної Ради стане його місцем роботи. Сьогодні ж ветеран Артем — один із тих, хто пише закони для захисту побратимів. В Україні наразі вакантними залишаються майже 30 тисяч посад на державній службі, і саме ветерани стають тим кадровим резервом, який приносить у міністерства швидкість, чесність та нестандартні підходи.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Історія ветерана, який працює у Верховній Раді

Артем — юрист за фахом, але у 2017 році, після вибухів на складах у рідній Калинівці, вирішив, що його місце у Збройних Силах.

Реклама

Артем, ветеран, працівник апарату ВРУ: «Був на різних посадах, від командира взводу до командира роти. Потім у 2022-му при повномасштабному вторгненні перевівся в бойовий підрозділ 115-ї механізованої бригади, проходив службу на посаді командира роти та в населених пунктах близько Донецького аеропорту отримав важке поранення та довго проходив лікування і все ж таки звільнився з військової служби у 2023-му».

Після звільнення Артем рік працював фахівцем із супроводу ветеранів у своїй громаді, аж поки не побачив вакансію на ресурсі «Е-ветеран».

«Побачив є вакансії головного консультанта секретаріату комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, та подав своє резюме, документи. Згодом мені подзвонили з апарата, запропонували особисту зустріч. Я приїхав в Київ, провів співбесіду. Потім був запрошений на засідання комітету, де прийняли мене на роботу», — каже він.

Процес працевлаштування зайняв лише кілька тижнів. Тепер Артем працює над законодавством у сфері гуманітарної допомоги.

Реклама

«Дуже приємно мені тут працювати, мені все подобається і бажаю рости і просуватися далі. Працюю в напрямку гуманітарної допомоги в законодавстві, внесення змін до окремих законів. Плюс залучаюся на робочі групи по законопроектах», — каже він.

30 тисяч вакансій: державна служба чекає на ветеранів

Сьогодні в Україні з 200 тисяч посад на держслужбі — 30 тисяч вільні. Володимир Серветник, ветеран та експерт НАДС, наголошує, що роботодавці гостро потребують кадрів.

Володимир Серветник, експерт НАДС: «Вакансії є, починаючи від робочих посад, закінчуються керівною ланкою. Якщо ветерани розуміють, що їхні компетентності, їхній досвід, їхні здібності можуть бути корисні на публічну службу, я впевнений, що посади для них знайдуться».

Фінансове питання:

Реклама

Середня зарплата на місцевих рівнях: від 22 000 грн (брудними).

На центральному рівні: від 36 000 грн .

Суми можуть бути більшими залежно від досвіду та надбавок.

Голова НАДС Наталія Алюшина зауважує, що ветерани часто сумніваються у своїх силах, але дарма:

«Ми системно працюємо над тим, щоб ветеран міг знайти себе в публічній службі. Хочемо, щоб вона була відкритою, безбар’єрною і привабливою. За останній час ми спостерігаємо збільшення кількості ветеранів на публічних посадах і мова не про поодинокі випадки!».

Чому є стереотипи про державну службу

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, який також є ветераном, попереджає: державна служба — це випробування під прицілом суспільства.

Ігор Безкаравайний, заступник міністра економіки: «Я для себе в державній службі знайшов інтерес і ціль, мету, можна навіть сказати, сенс. Але коли ти виростаєш до якоїсь посередньої або високої посади, на тебе вішається негативний ярлик, який стосується державної служби — що поганець, корупціонер і так далі. І треба дуже добре розуміти свою ціль».

Реклама

Попри стереотипи, саме тут можна впливати на життя мільйонів.

«Роблячи маленький нормативно-правовий акт, який ніхто не знає про те, що він буде існувати, він насправді може впливати на мільйони людей».

Артем, який спочатку теж мав упередження щодо Верховної Ради, тепер бачить там зовсім іншу картину:

«Люди, які намагаються працювати і активно працюють в напрямку допомоги ветеранам. Я знайшов інтерес і ціль… Ветерани можуть принести туди чимало корисного — швидкість роботи, нестандартні підходи і головне — максимальну відповідальність і чесність».

Реклама

