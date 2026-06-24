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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Від операції "Павутина" до місії "Повний Торопець": подробиці найгучніших операцій спецпризначенців СБУ

Спецпідрозділ «Альфа» СБУ відзначає 32-гу річницю. Легендарні операції «Павутина», «Повний Торопець» та умови рекрутингу — у репортажі ТСН.ua.

Автор публікації
Наталія Нагорна
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СБУ "Альфа"

СБУ "Альфа"

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України відзначають сьогодні свою 32 річницю з моменту створення підрозділу. І похвалитися є чим — збитки ворогу оцінюються у мільярди доларів, і кожен п’ятий знищений ворог — заслуга бійців «Альфи».

Сьогодні згадуємо легендарні операції і розказуємо, у кого є шанс приєднатися до місій, від яких горять склади, нафтопереробні підприємства та ворожа техніка. Наталя Нагорна розлогіше.

Операція «Павутина»: віртуальний симулятор та реальний розгром аеродромів РФ

На моніторах та симуляторах представлена операція «Павутина». Минулого червня українські FPV завезли вглиб Росії на 4 військові аеродроми, дрони вилітали з мобільних платформ і вражали стратегічні бомбардувальники. Тоді пошкодили 41 літак.

Серед тих, хто брав участь у місії — пілот Ред. Він прийшов в «Альфу» ще до повномасштабної війни, у 2023 році вперше взяв до рук пульт від дрона-камікадзе і до операції «Павутина» готувався у бойових умовах.

Ред, спецпризначенець ЦСО «А» СБУ: «Мої дрони вилітали з будиночків, просто в різних місцях. Я бачив літаки. Як і всіх громадян України, вони нас задовбали, і я радів, що брав участь у їхньому знешкодженні».

У Реда під час «Павутини» було декілька вильотів. Звісно, операція була виснажлива, але, як згадує боєць: «Доби дві така ейфорія, що ти взяв участь в історичному моменті». І є розуміння, що треба продовжувати: «Літаємо далі».

Віртуально взяти участь в «Павутині» пропонують і відвідувачам простору, який розгорнув Центр спецоперацій напередодні свого свята. «Буде цікаво», — запевняють організатори. Інструктор показав кореспондентці, що спалити російський ТУ зможе і вона.

Усе це зроблено для того, аби люди могли відчути — фізична сила перестала бути вирішальною, розум та бажання — важливіші.

Наталя Нагорна, кореспондентка ТСН: «Ось такий мобільний рекрутинговий простір ЦСО „А“ можна буде побачити по Україні, і для того, аби знайти їх, достатньо зателефонувати за номером 4444. Причому заходити сюди можуть і ті, хто остерігаються долучитися до Сил оборони, адже для того, аби потрапити в „Альфу“, потрібно буде ще постаратися».

«У нас не набір, у нас відбір»: критерії рекрутингу до ЦСО «А»

Спецпризначенець Дарт у минулому — маркетолог. А в «Альфі» займається збором інформації з відкритих джерел (OSINT). За його словами, аби потрапити у підрозділ, фізична підготовка майбутнього спецпризначенця іноді не є вирішальною.

Дарт, спецпризначенець ЦСО «А» СБУ: «По-перше, ми чекаємо мотивації. У нас не набір, у нас відбір, ми намагаємось відбирати людей із певним мисленням. Інструментарію ми навчимо, але потрібно, щоб людині це було цікаво, друге — щоб була вмотивована допомагати країні».

Раніше в «Альфу» відбирали одного зі ста претендентів, тепер може потрапити кожен п’ятий кандидат. Найскладніше долучитися до групи бойового контакту — тобто штурмовиків.

Скай, спецпризначенка ЦСО «А» СБУ: «Це ще потрібно вибороти і заслужити, бо це найбільш підготовлені фахівці, найбільш витривалі, які мають бути в групі як один єдиний організм».

Боєць Гиря показує зброю, яку використовують специ «Альфи» — від автоматів Калашникова вони вже відмовилися. А ще в них стало менше снайперів та більше пілотів. А ще переконує: поки точно не навчать — ніхто не відправить бійця на бойові завдання.

Гиря, спецпризначенець ЦСО «А» СБУ: «Не кожен командир групи візьме собі в групу до виконання завдання недосвідченого співробітника, щодо надійності якого будуть сумніви».

Комікс «Повний Торопець» та перенесення війни на територію ворога

Про одну з найкрутіших місій «Альфи» у просторі розповідає спеціальний комікс: «Місія „Повний Торопець“, засновано на реальних подіях ЦСО „Альфа“ СБУ». Наслідок місії був масштабним.

Назва місії «Повний Торопець» — вже стала фразеологізмом, який означає повне знищення або катастрофічний провал. Вираз виник після успішної атаки українських дронів у ніч на 18 вересня 2024 року на великий російський арсенал у місті Торопець Тверської області. Спецпризначенець Турист теж брав участь у цій операції і є героєм цього коміксу. За його оцінкою, намальовано «дуже близько до реальності», а улюблений момент у коміксі — «оцей про бах».

Тільки під час цієї місії «Повний Торопець» знищили половину запасу 120-мм мін, 10 відсотків усіх КАБів, ракети «Іскандер» та «Гради». Оцінка російських втрат — близько 5 мільярдів доларів. Після цього спецпризначенці не вгамувалися, і вже за пару днів спалили ще один російський склад боєприпасів.

Тепер серед головних цілей «Альфи» — нафтопереробні підприємства Росії. Виконувач обов’язків керівника Центру спецоперацій наполягає: війна має бути на території противника.

Сократ, в.о. керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ: «Дуже важливо не давати противнику забути, що ця війна, яку він розпочав, триває не лише на нашій території. І чим більше і гостріше буде відчувати населення сусідньої держави-агресора це, тим більше вони розумітимуть, що розпочата їхнім керівництвом війна все-таки має прямий вплив і на них. І все-таки політичні рішення, які будуть прийматися в перспективі, вони будуть прийматися саме під тиском наших дій».

За час війни Героями України стали 27 бійців спецпідрозділу «А» Служби безпеки України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: США ВИМАГАЮТЬ ПЕРЕМИР'Я! Скандал у полку «СКЕЛЯ»! Повернення ордена ПОЛЬЩІ | ТСН 20:00 23 червня

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