Від отрути немає ліків: у Львові лікар помер після салату з «черемші», його дружина бореться за життя

Лікарня. / © Associated Press

У Львові помер 67-річний спортивний лікар Зиновій Полянський. Його дружина перебуває у лікарні з отруєнням. Трагедія сталася через через отруєння салатом, до якого потрапило листям рослини, яку продали як черемшу.

Як черемшу сплутали із отруйною рослиною та де придбали зелень, яка призвела до смертельних наслідків, йдеться у сюжеті ТСН.

Син померлого лікаря Станіслав Полянський розповів, що мами 6 квітня придбала черемшу в магазинчику, який регулярно відвідувала. На прилавку вона побачила цю рослину і вирішила взяти бо часто робила цей салат з черемші.

«Мама принесла рослину додому. В той самий день зробила салат. Він їй здався гірким. Коли повернувся тато, мама почали розігрівати йому їжу. Поки цим займалася, батько з’їв досить велику порцію цього салату», — розповів чоловік.

Однак після споживання салату обом батькам стало зле вже за кілька годин.

ТСН розшукала продавця. Коментувати щось на камеру він відмовився. Втім, розповів, що рослину йому залишив невідомий чоловік, а покупці могли брати її безкоштовно.

Своєю чергою, Станіслав Полянський розповів, що того дня продавець начебто продав черемшу чотирьом людям.

«Я також попередив його — як тільки батьки отруїлись, щоб він більше не продавав нічого такого, бо наслідки можуть бути дуже великими», — каже син лікаря.

За словами чоловіка, його батьки не одразу звернулись до лікарні, а лише наступного дня після отруєння. Не вважали, що отруєння важке, приймали звичайне «вугілля». Коли ж він приїхав до них, то викликав швидку допомогу.

«Обох батьків шпиталізували, та краще їм не ставало. У батька були супутні захворювання. На сьомий день після отруєння тато помер. Він був незвичайно доброю людиною, брав участь в багатьох змаганнях як лікар», — згадує Станіслав.

Його 70-річна дружина досі перебуває у лікарні. Її стан вже стабілізувався, кажуть лікарі. У жінки покращилися загальні та лабораторні показники. Пацієнтка з важкого стану переведена в стан середньої ступені важкості.

Що призвело до такого важкого отруєння

ТСН звернулася до фахівців ботанічного саду. Там розповіли, що черемша або цибуля-ведмежа має виражений запах часнику, якого немає у небезпечних аналогів. Також у рослини характерний листок — дуже м’який на дотик із має згостреною верхівкою.

Фахівці кажуть, подібний вигляд має також чемериця. Втім, ця рослина є отруйна та має суттєві відмінні ознаки. У неї виразно посмуговані листки.

Більш схожий на черемшу — пізньоцвіт або колхіцин. Однак верхівка її листка не така загострена, а трошки округла. Ця рослина смертельно отруйна і медикаментів проти неї немає. Медики застосовують тільки симптоматичне лікування.

Колхіцин — отруйна, небезпечна, смертельно небезпечна речовина, яка дуже швидко зупиняє діяльність органів людини.

Черемша занесена до «Червоної книги». Однак часто вирощують її на городах чи у садах. Вона росте навесні та є чудовим інгредієнтом до салатів. Але треба бути надто обережним, щоб не сплутати з іншими небезпечними рослинами.

