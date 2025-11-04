Від парламенту Швеції до ЗСУ: політикиня, яка захищала Україну, розповіла, що думає про українське військо

Каролін Нурденґріп — колишня депутатка Парламенту Швеції / © ТСН

Шведський військовий та політикиня цієї країни у перші дні повномасштабного вторгнення пішли добровольцями до ЗСУ.

До них навідалися журналісти ТСН і дізналися, як ті воювали у складі ЗСУ і що їх найбільше вразило у нашому війську.

Військовий з Курської операції та депутатка парламенту Швеції — в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбулась зустріч із шведськими добровольцями, які долучилися до ЗСУ одразу після початку повномасштабного вторгнення.

Крістофер Форсбек у цивільному житті працював у лісничому господарстві, але до цього мав 22-річний стаж в армії. В перший день вторгнення одразу почав збирати речі щоб їхати до України. Воювати продовжив навіть після того як був поранений.

«Я був поранений в бою під час нашого просування на Роботине, ми рушили на російські позиції, які, як ми думали, вони полишили. Я служив у шведській армії як сапер, і я вирушив на ці позиції. Наша задача була працювати в російських окопах, знешкоджувати вибухові пристрої і деактивувати розтяжки. Рушаючи на ці позиції — ми були обстріляні. В мене була прострілена рука. Коли я повернувся на свої позиції і був у бункері — він був обстріляний російським танком і я зазнав уламкових пошкоджень іншої руки, а також пошкоджень голови», — каже він.

Загалом Крістофер пробув складі Збройних сил 3 роки — аж поки його контракт не закінчився під час Курської операції.

«Ми вирушили в Курську область, я перебував там у складі мого підрозділу, і був там до кінця мого контракту в вересні», — каже він.



Не менш цікавий шлях пройшла Каролін Нурденґріп — колишня депутатка Парламенту Швеції з 15-річним досвідом у політиці. Але є у неї і великий військовий досвід — ще у школі вона пройшла базову військову підготовку, в 19 років вступила у Сухопутні війська Швеції, а пізніше — служила у національній гвардії своєї країни. До 2022 року вона входила до комітету із питань оборони Швеції. Стати добровольцем вирішила одразу як дізналась про повномасштабне вторгення росіян. Пізніше — вони обидва з Крістофером як добровольці, почали служити у 47-ої окремій механізованій бригаді «Ма́ґура»

Каролін Нурденґріп із гумором розповідає, що таке бути жінкою в українській армії.

«Я треную солдат, я роблю всю важку роботу, але коли навчання закінчується — мені ніхто не дає носити важкий рюкзак», — каже він.

Зараз Каролін і Крістофер — цивільні особи. Але продовжують робити вклад в майбутнє України. Каролін працює в фундації, яка займається розвитком демократичниї ініціатив, боротьбою з корупцією, громадськрою активністю. Вона не перебуває постійно в Україні, але приїздить фактично кожного місяця. Крістофер продовжує працювати на обороноздатність країни. Зокрема, розроблює боєприпасів для дронів, щоб зробити їх ще ефективнішими.

