Від початку доби російські найманці вже 34 рази обстріляли українські території: більшість із артилерії

Від початку доби російські найманці вже 34 рази обстріляли українські території: більшість із артилерії

Попри такі обстріли військові наполягають, що це немає нічого спільного із повномасштабним наступом

На фронті 34 обстріли від початку доби і більшість із артилерії, в результаті поранення отримав один військовий і дві цивільні особи. Стан військового середнього ступеня важкості.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

У Мар’їнці снаряди впали поблизу зупинки і школи, в результаті поранення отримала жінка.

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Найбільше шкоди завдав обстріл Станиці Луганської, де снаряд влучив у дитячий садочок. 20 дітей, які були саме на сніданку, дуже злякались, але не постраждали. Проте контузії від вибухової хвилі отримали дві працівниця закладу. «Уявіть, діти саме снідали на другому поверсі. Воно коли влучило, весь дитячий садок затремтів. Рятувальники швидко приїхали і вивели їх із вихователями», - розповідають місцеві.

Дітей евакуювали до підвалу у житловому будинку поблизу. Туди зазвичай сходяться чи не половина селища під час загрози. Зараз усіх дітей вже забрали додому і завтра малеча вже до пошкодженого садочку не прийде.

Попри такі обстріли військові наполягають, що це немає нічого спільного із повномасштабним наступом, а швидше має провокативний характер. «Щільність обстрілів і озброєння, яке використовується є недостатнім, щоб вважати його як повноцінне артилерійська підготовка перед початком наступу з боку противника. Ці обстріли мають більше провокативний характер», - кажуть військові.

Попри обстріли в Станиці Луганській працює пункт перетину, тривають ремонтні роботи.

Новини з фронту: ворожий снаряд влучив у дитячий садок у Луганській області

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