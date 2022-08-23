Від ракетного удару по Дніпру потрощило приватні будинки місцевих: фото руйнувань

На місці падіння ракети у Дніпрі утворилась величезна вирва, пошкодження зазнали будинки мирних мешканців.

Сьогодні вранці, 23 серпня, окупанти завдали ракетного удару по Дніпрі.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав фото руйнувань після ранкового прильоту російської ракети "Іскандер".

Як повідомив кореспондент ТСН, уже відомо про влучання у приватні будинки.

Внаслідок ворожого удару утворилася величезна вирва на місці будинку. Від хати, що стояла тут з 1960 років зовсім нічого не залишилось. Близько 11:00 дня сюди влучила ворожа ракета.

фото / Валентин Резніченко

Вибуховою хвилею та уламками сильно пошкодило і сусідні будинки. Там повилітали вікна, двері повністю зруйновані дахи.

фото / Валентин Резніченко

Господарі зруйнованої оселі намагаються знайти якісь вцілілі речі. Хочуть чимось потроху зсипати величезну яму. Вони розповіли, що будинок дістався у спадок. Вони приводили його до ладу: замінили вікна і планували невдовзі жити тут. У родини - 3 дітей. Мешкають у квартирі.

Сім'я каже, що 23-24 серпня планувала приїхати сюди, аби небезпечні дні перебути у приватному будику. На щастя, не поїхали.

Сусідські хати теж добряче побило: винесені шибки, вибиті віна та двері. Дах провалився у будинок. Повсюди валяються уламки ракет.

Також над областю збили три ворожі безпілотники. На Нікополь російська армія скерувала три дрони "камікадзе" та 20 снарядів з "Градів". Пошкоджені кілька приватних будинків та водно-спортивний комплекс.

Нагадаємо, вранці у Дніпрі пролунали вибух, мер міста Борис Філатов повідомив про падіння уламків ракет на приватні будинки.

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