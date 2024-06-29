Від ресторанів до Верховної Ради: що відомо про кар'єру Тищенка та скандали, в які втрапляв нардеп – відео

Скандал тижня. Тищенко у суді. Тищенко з підозрою. І Тищенко з електронним браслетом. Людина, яка багато років присвятила тому, аби стати відомою, впливовою і заради слави була готова на все.

Ми вирішили пригадати, чим саме заробляв Микола, і підняли архіви ТСН – історія становлення політика Тищенка.

Широковідомий у вузьких колах. Майже 15 років тому Микола Тищенко потрапляв в об’єктиви телекамер: спочатку як кухар, потім уже як ресторатор і, нарешті, як світський лев. Він часто кокетував із журналістками та хтиво жартував.

"Я сегодня ухожу в монахи. Секс не главное. Главное дружба. Мое сердце свободно. Свободно как птица".

Вільний як птах Тищенко був кілька разів одружений. Відомо щонайменше про три його офіційних шлюби. Особливо бомонд обговорював його другий – з красунею зі статусом міс Україна -2008, а за сумісництвом і племінницею та хрещеною донькою на той момент віцемера столиці, регіонала Віталія Журавського.

Однак шлюб з Іриною Журавською був недовгим і закінчився скандалом. Ось що тоді розповідала про зятя його теща Олена.

"Мы просили его, Коля, давай пойдем в ЗАГС напишем заявление, Ира и ты, вас разведут, он пошел, подал на нее в суд, написал на нее кучу гадостей, я звоню, стою под дверью, плачу, Коля, отдай ее вещи, я столько лет это все копила, там столько этих платьев, а он: я это все спалю, я это все сожгу".

А це вже допис співачки Ганни Сєдокової в інстаграмі, у якому екс-ІАГРА так відгукується про тодішнього ресторатора.

"Та що ж це таке, київський ресторатор з найменшим хозяйством в Києві намагається якось привернути до себе увагу. Лити бруд на дівчину це дуже достойно….Я не ображаюсь на тебе, правда, адже на маленьких не ображаються. Скажу просто, Колю виростиш поговоримо".

Тищенко сприйняв образу буквально і відреагував через журналістів. Заявив, що Сєдокова помиляється і він чоловік на всі свої 22 сантиметри.

"Ну как у любого нормального мужчины – 22".

На початку 2013-го Тищенко стає героєм кримінальної хроніки. В ресторані "Апрель", який йому належав, – вибухнув газовий балон. Внаслідок пожежі постраждали 11 людей. Четверо зазнали вкрай тяжких опіків.

Юристи ресторану стверджували, що це теракт. Журналісти-розслідувачі – писали, що це бандитські розбірки, а правоохоронці – порушили проти ресторатора кримінальну справу.

Тоді у правоохоронних органах повідомили, що було розпочато кримінальне провадження за фактом самовільного заняття земельної ділянки та самовільного будівництва власників деяких столичних ресторанів.

"До пів року може тривати це розслідування, якщо не з’являться якісь інші дані. І тоді вже буде оголошена підозра тій, чи іншій людині, яка стала причиною такого недбалого ставлення", - заявив тодішній речник ще міліції Києва Володимир Поліщук.

Через п’ять років Микола Тищенко уже і не згадає про цю справу і відхреститься від ресторану "Апрель".

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Про це буде трохи згодом, а поки що Тищенко на якийсь час зник. Відключив телефони і змінив місце проживання. Вперше на публіці він з’явився через три місяці. Інкогніто.

Камера ТСН його зафіксувала на чорному вході палацу "Україна" після концерту путініста Григорія Лепса.

Того ж вечора він вперше за тривалий час виклав світлину із другом Путіна співаком Тіматі. Біля чорного входу Тищенко вдає, що не бачить камери.

Після революції гідності Тищенко зосередився на професії телеведучого.

Але, навіть це не завадило потрапляти у скандали: то викладе світлину із забороненим в Україні путіністом Тіматі, то фігуруватиме у розслідуванні іспанського видання "Ель Паіс" про відмивання грошей разом із сином ексмера Черновецького.

У 2019 Тищенко стає народним депутатом. Перли і скандальні заяви з’являються чи не щодня. У перший же день роботи новообраної Верховної Ради він не розуміє чому День пам’яті захисників" відзначають 29 серпня.

"Чому 29 серпня, це питання не до мене. Ви пам’ятаєте що було у ці дні п’ять років тому? Всі пам’ятаємо. Всі".

А потім пояснює що таке "формула Штайнмаєра".

"Нам будували не Україну, а насос, який щось качає. Накачує. Берете, наприклад, ляльку. Надувну ляльку берете, ви знаєте як із нею впортаись. Я собі розумію так, що формула Штайнмаєра – це інструкція", – висловився тоді Микола Тищенко.

У пресі знову згадують справу про вибухи у ресторані "Апрель", але Тищенко вдає, що не пам’ятає про неї.

"Вже не пам’ятаю. Яка справа? А що була якась справа? А хіба була?", - відповів Тищенко на запитання журналістки.

Із початком Covid-19 – народний депутат Тищенко стає грубим порушником карантину.

Спочатку журналісти видання Bihus.Info фіксують роботу його ресторану "Велюр" під час жорсткого локдауну.

А потім кореспонденти програми "Схеми" знімають, як нардеп із друзями святкує день народження своєї нині вже колишньої дружини Алли Барановської. Із салютом і без дотримання карантинних норм. До слова, салюти були теж під забороною.

Тоді ж українські ЗМІ пишуть, що Тищенко підробив сертифікат вакцинації. Він цієї інформації не спростовує.

"Я не хочу про це казати. По-перше, я хворів на ковід. По друге я сертефікувався в парламенті. .. Я хворів ковід. Потім я вакцинувався ковід".

Взимку 2021 року відбувались довибори до Верховної Ради і наш герой і тут відзначився. Посварився із членами комісії, довів одну із членкинь до лікарні і переплутав де саме він перебуває.

"Прилетіли сюди, щоб з’ясувати що відбувається на Закарпатті".

Вже під час широкомасштабної навали росіян, Тищенко теж оскандалився. Саме через його відрядження – відпочинок у Таїланді – народним депутатам, міністрам та іншим чиновникам заборонили виїжджати за кордон без погоджень із керівництвом. Тоді ж Тищенка остаточно виключили зі "Слуги народу".

"Для того щоб поїхати у командировку із України, треба дозволи голови Верховної Ради, голови фракції, треба отримати запрошення… а потім звичайні фейки про Тайланд у якому я не був.. не був", - сказав у суді Микола Тищенко.

І, нарешті, бенефісом Миколи Тищенка стали останні два тижні. Спочатку він почубився із військовим у Дніпрі, за це отримав підозру у скоєнні кримінального злочину і потрапив до суду. Загалом його промова, чи то пак виступ – тривав понад три години.

"Це вже четверта волна по мені проходиться. Брехні. Повної брехні ахінеї. Ну вже не смішно. Все що про мене кажуть – це брехня, повна брехня. До Тайланду я не їздив, ресторани мої не працювали в ковід, навіть немає фактів. Є тільки роздмухування якоїсь інформації", - переконував журналістів нардеп.

Згідно із декларацією, Микола Тищенко має шість мільйонів гривень готівки, автомобіль Мерседес та дорогі годинники.

Під час обшуку в його квартирі детективи БЕБ знайшли значну кількість готівки. Її вилучили. Свій виступ колишній ресторатор підсумував так:

"Поверніть мені мої гроші. Мені немає на що жити. Я їх заробляв 30 років. І це не смішно…".

Під домашнім арештом Миколі голодувати не доведеться. Він завжди може звернутись до колишньої дружини. На неї оформлена фірма, якій належать його ресторани. Зараз ексдружина нардепа Алла Барановська за кордоном, але у лютому, вже після розлучення, подарувала Миколі Тищенку майже 13 мільйонів гривень готівки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Тищенко на камеру трусив сракою, хвастався своїми 22 см та безбожно брехав: всі зашквари нардепа

Нагадаємо, Тищенко після суду пішов святкувати в елітний ресторан (відео).

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