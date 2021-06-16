Від Рейгана і Горбачова, до Путіна з Байденом: як складались особисті зустрічі лідерів США і Росії з кінця Холодної війни

Клінтон і Єльцин називали одне одного від початку «друг Біл» та «друг Борис».

Зустріч Путіна і Байдена в Женеві змусила згадати про іншу зустріч - іншого американського президента, Рейгана з останнім керманичем Радянського союзу Горбачовим. Вона теж відбулася в одному з женевських маєтків і стала початком кінця Холодної війни. Відтоді минуло 36 років, і відносини з Росією усі одностайно називають найгіршими з тих часів.

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Женева, 1985. З вікна історичної вілли президент Рейган усміхається журналістам. Він чекає на останнього керманича Радянського союзу Михайла Горбачова. Після цієї зустрічі Горбачом назве Рейгана консерватором і динозавром, американський президент скаже про радянського генсека - твердолобий більшовик. Але, незважаючи на це, особистий контакт встановлено. Рейган і Горбачов підписують спільну заяву, яка називає ядерну війну неприпустимою. Це - початок кінця Холодної війни.

Щойно обраний президентом Росії, яка ще входить в Радянський Союз, у 1991 році Борис Єльцин одразу їде до Сполучених Штатів. Там разом із Бушем-старшим оприлюднює декларацію, формальний кінець Холодної війни: Сполучені Штати і Росія більше не розглядають одне одного як супротивників. З наступником Буша-старшого, Біллом Клінтоном, Єльцин зустрічався 18 разів.

Від самого початку вони називають одне одного «друг Біл» та «друг Борис». Обговорюють скорочення ядерних арсеналів, сперечаються про те, чи треба брати в НАТО країни колишнього соцтабору. Спільних угод між Росією та Штатами підписано за Єльцина понад сто. Але потім на зміну Єльцину в 2000 році приходить непомітна, непередбачувана західними аналітиками людина - колишній ГРУшник Путін. «Я дивився йому в очі. У нас була дуже хороша розмова. Я відчув його душу», - зазначив тоді Буш-молодший.

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Відтоді в Сполучених Штатах президенти продовжують змінюватися, а в Росії більше ні. Стосунки знову псуються. Вперше Джо Байден зустрічається з Путіним ще віце-президентом за часів Обами. «В наших інтересах і в інтересах Росії - зробити наші стосунки тіснішими», - зазначав Байден.

«Щодо Сирії у нас різні погляди на проблему, але ми згодні, що насильство треба припинити, не допустити застосування хімічної зброї», - потім казав Обама.

Не мине і року від цієї розмови, як Росія анексує Крим, вторгнеться на Донбас, дістане за це санкції, введе контр-санкції, відгородиться від цивілізованого світу.

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Наступна зустріч у Путіна вже з найконтраверсійнішим президентом новітньої американської історії Трампом проходить у фінському Гельсінкі. Путін з Трампом говорять віч-на-віч, досі ніхто не знає про що. Після цього Трамп спираючись на слова колишнього шпигуна Путіна в прямому ефірі заперечує матеріали американської розвідки про втручання Росії у президентські вибори в Сполучених Штатах. Цього американська розвідка не пробачить 45 президентові ніколи. «Президент Путін дуже достовірно і обґрунтовано все заперечив, якби були докази, їх би вже всім показали», - зазначив Трамп.

Присутня на пресконференції досвідчена експертка з пострадянського простору Фіона Гілл, потім розкаже: вона навіть думала симулювати серцевий напад, аби перервати цю катастрофу. Урок засвоєний. Радники вмовляють Байдена відмовитися від спільної пресконференції, бо всі розуміють, на неї будуть дивитися як на двобій і звісно ж провокувати.

З обох боків стосунки Заходу і Росії зараз називають найгіршими з часів Холодної війни. І ось знову в Женеві, на іншій історичній віллі вже сорок шостий американський президент намагається порозумітися з людиною, яку раніше називав в ефірі "убивцею".

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