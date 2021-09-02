Від сезонних алергій страждає кожний третій українець: як вберегтися від недуги

Нині алерген номер один в Україні – кипарисові.
Алергічна пандемія: кількість людей, які реагують на цвітіння, зростає щороку. За даними ВООЗ, уже кожний третій світовий житель - алергік. А у великих містах цей показник доходить до шістдесяти відсотків. При цьому головний український алерген люди самі висаджують під вікнами. А долетіти пилок здатен від Запоріжжя до самих Нідерландів. Що потрібно викорчовувати, а що навпаки - сіяти, аби не чхати восени, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
Рослини змушують чхати і плакати кожного третього українця.
Наприклад, саме завдяки родинним зв’язкам - ромашковий чай – посилить алергію на амброзію. А банальне яблуко погіршить симптоми у кожного другого з тих, хто реагує на березу. Нині алерген номер один в Україні – кипарисові. Усе – через моду на озеленення. Люди добровільно висаджують вікнами такі алергени, але вже за декілька років починають відчувати симптоми.
Тому слід садити каштани, липу, троянди, іриси, ялинки і вербу – всі вони алергії не викликають.
Дихати, не озираючись, можна лише взимку. З початку весни по кінець осені – у повітрі літає пилок - ані кордонів, ані візових обмежень.
Більшість людей чутливі лише до кількох рослин. І знання, де вони розповсюдженні, - може зекономити багато сил.
Біологиня Ірина Єжель прикрашає мапу України алергенами: ліщина летить на північ, вільха – на захід, амброзія з березою – вкривають нашу територію – рівномірно - ворога потрібно знати в обличчя. Якщо знати, де рослина поширена, де не поширена, то можна на період цвітіння тимчасово переїхати на цю територію
Королеву всіх алергенів амброзію привезли з Америки за радянських часів – хотіли нею лікувати людей. Коли ідея провалилася, спробували годувати корів – та де там. Ну, а коли зовсім передумали, було вже пізно. Не питаючи дозволу, амброзія заселила всю Україну. Єдине, що може побороти алерген – конкуренція, тому перекопані після неї ділянку слід засіяти газонними травами. Лише стрижений газон – абсолютно безпечний для алергіків.
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