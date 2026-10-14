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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Від штурмовиків до операторів "Вампірів": як іноземці опановують нову зброю попри мовний бар'єр

Вперше в історії ЗСУ колумбійські легіонери стали операторами важких ударних дронів «Вампір».

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Колумбійці воюють на боці України

Колумбійці воюють на боці України / © ТСН

Вперше в історії Збройних сил України колумбійці воюють у небі як оператори важких ударних дронів. Першими іноземними дронарями стали бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Раніше легіонери здебільшого служили в піхоті та штурмових групах. Тепер вони керують українськими важкими бомберами «Вампір» і нищать російські позиції з повітря.

Як іноземні бійці опановують нову для себе зброю та як долають мовний бар’єр, розповідає кореспондентка ТСН Дарʼя Назарова.

Як іноземці воюють у ЗСУ

Цими кадрами нічного полювання поділилися військові 128-ї бригади. Готують український бомбер до роботи та споряджають вибухівку двоє колумбійців.

Ці бійці не бояться російських перехоплень — між собою вони розмовляють іспанською, тож ворогові складніше зрозуміти їх. Щоправда, мовний бар’єр іноді стає проблемою і під час спілкування з українськими побратимами, тому зараз хлопці вивчають українську. Наразі засвоїли лише найголовніші фрази: «Слава Україні! — Героям слава!».

Військовослужбовець 128-ї ОГШБр «Сарко»: «Хоча ми не розуміємо мови, але у нас гарне спілкування з побратимами, дякувати перекладачу. Люди, з якими я працював — дуже хороші колеги. Вони допомагають нам як у військовій справі, так і в питаннях мови. Вони добрі друзі».

Щоб швидше адаптувати іноземних легіонерів, 128-ма гірсько-штурмова бригада започаткувала цілий освітній проєкт.

Військовослужбовець 128-ї ОГШБр «Сандунак»: «У нас працює пілотний проєкт: пробували, запускали в Закарпатській області навчання української мови латиноамериканців. Насправді за місяць можна навчити людину української мови до рівня А0–А1. Це дозволяє просто розуміти банальні речі та базове спілкування, і далі навчання йде значно швидше».

Шлях від піхоти до важких бомберів

41-річний колумбієць «Сарко» в підрозділі вже 6 місяців. На батьківщині працював водієм. Вирішив підписати контракт зі Збройними силами. Спочатку був у піхоті, та захотів спробувати себе і в роботі з безпілотними системами.

Військовослужбовець 128-ї ОГШБр «Сарко»: «Я приїхав до України, бо мені подобається військова справа. Війна — це важливий досвід. До того ж мені за честь служити Україні. Я хочу допомогти вашій прекрасній державі. Росія — терористи та окупанти, а Україна захищає те, що по праву належить їй».

Побратим на псевдо «Джонні» — з родини військових, має великий досвід і служить в українському війську. Спочатку був штурмовиком, тепер споряджає українського «Вампіра».

Військовослужбовець 128-ї ОГШБр «Джонні»: «Готую вибухівку, а далі вона летить по росіянах. У Колумбії я професійний військовий, армії віддав понад 20 років життя. Тут для мене за честь стояти в строю з українцями, вони — мужні воїни. Важкими бомберами ми нищимо техніку, бліндажі та живу силу окупантів. Працюємо переважно вночі».

Міни та снаряди, які споряджає Джонні, добре відпрацьовують по окупантах. Він каже: емоції для професіонала на війні — зайві. Втім, коли бачить, як росіяни щодня руйнують українські міста та вбивають цивільних, зізнається: кожний влучний виліт «Вампіра» його неабияк тішить.

Військовослужбовець 128-ї ОГШБр «Джонні»: «Моє завдання — спорядити дрон. До слова, керувати „Вампіром“ теж нескладно. Головне, щоб наш птах долетів до цілі та ліквідував її. Моя мета — звільнення України від російських окупантів. Заради цього і працюємо щоночі».

Вдома на бійця чекають дружина та донька. Родина підтримала його рішення доєднатися до ЗСУ.

Військовослужбовець 128-ї ОГШБр «Джонні»: «Ми щодня на телефоні з рідними. В мене маленька принцеса. Я їх дуже люблю. Вони мною пишаються, це мотивує та додає сил».

З «Вампірами», кажуть наші військові, працювати простіше: менше треба вчити української термінології, тож наразі іноземних легіонерів доєднують лише до роботи з цими бомберами.

Військовослужбовець 128-ї ОГШБр «Сандунак»: «Вони — чудові воїни. Вони дуже швидко вчаться, стараються, їм це цікаво і вони дуже завзяті».

Загалом рубежі на Запорізькому напрямку з українськими захисниками тримають понад 3 тисячі іноземних легіонерів. Разом проходять злагодження на полігонах, утримують позиції на «нулі», а відтепер і нищать окупантів за допомогою дронів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 14 ЖОВТНЯ! Масована атака на енергетику! загиблі у Києві! Відповідь ЗСУ

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