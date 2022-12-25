Від сліз не стримуються і дорослі чоловіки: ТСН побувала на місцях обстрілів Херсона у перші хвилини

Тіла людей були розкидані навколо вирви, з якої стирчав хвостовик ракети, всюди калюжі крові.

Херсонці увесь день шикувалися в черги, щоб здати кров для поранених. Напередодні місто пережило масовану атаку російських реактивних ракет. Російські терористи убили 16 людей, ще понад шість десятків зазнали поранень. Третина із них - у тяжкому стані. Це найбільші одномоменті втрати серед цивільних за увесь час російських обстрілів. Все те жахіття, що коїться на вулицях Херсона, бачила знімальна група ТСН.

Росіяни вдарили реактивною ракетою по самісінькому центру Херсона. Це одне з місць, де працює супермаркет і тут завжди було десятки, а той сотні людей. Тіла людей були розкидані навколо вирви, з якої стирчав хвостовик ракети, всюди калюжі крові. Від сліз не стримуються і дорослі чоловіки.

Посеред проспекту опинилась і побита осколками автівка, всередині - тіло водія, який просто проїжджав повз. За кілька метрів перед перехрестям іще одна посічена машина.

У місце, яке популярне серед херсонців прилетіло одразу дві ракети. Коли з місця злочину не встигли ще забрати загиблих, рашисти знову вгатили по місту.

Неподалік місця прильоту живе пані Ольга - медсестра, яка саме повертається зі зміни. “Це жах, хлопчик маленький - 10 років, поранення було осколкове в шию. Подряпина, його врятував светр, просто в светрі зачепився осколок, чоловіка привезли з пораненням легень, повезли на ХБК оперувати, невідкладний стан”, - розповідає вона.

До їхнього медзакладу привезли 8 поранених. “Розрив щоки, біля сонної артерії поранення, дуже страшно. Просто страшно йти по місту й дивитись на це все, гори трупів”, - додає жінка.

Одна з ракет впала на базарний кіоск, спалила його вщент, а вибухом пошкодила сусідній павільйон. В той час тут йшла торгівля. “Працівник, м’ясник торгував м’ясом, вийшов покурити, коли був прильот, просто на сходах загинув на місці”, - розповідають люди.

Росіяни, в буквальному сенсі, заливають кров’ю українців вулиці Херсона. Почувати себе безпечно в місті тепер неможливо ніде. “Вони ж тварі раніше били по теплопунктам, по якимось там, а зараз вони просто б’ють на знищення, куди попало. Сьогодні один мікрорайон, завтра други, потім третій, геноцид для людей роблять”, - переконують місцеві.

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