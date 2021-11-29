Від сьогодні на порталі "Дія" з'являться нові послуги: перелік

Від сьогодні на порталі "Дія" з'являться нові послуги: перелік

А від 1 грудня у тестовому режимі запрацює послуга зміни реєстрації.

Кілька кліків у смартфоні замість черг у ЦНАПах або управліннях соцзахисту. Сьогодні, 29 листопада, на порталі "Дія" з'являться нові послуги, пов'язані із соціальною сферою.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" 29 листопада розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що йдеться про:

призначення житлової субсидії і пенсії;

перерахунок пенсії;

генерацію довідки про застраховану особу та дохід пенсіонера.

У Мінцифри додають, що щороку понад мільйон українців оформлюють призначення чи перерахунок пенсії. Тепер усе це можна зробити на порталі "Дія". Процес максимально автоматизований, щоб кожен міг це зробити. Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку — і все. Заява зроблена у формі анкети, де треба відповідати "так" чи "ні".

А вже від 1 грудня у тестовому режимі запрацює послуга зміни реєстрації. За словами міністра, їм вдалося об'єднати реєстри усіх територіальних громад, тож у майбутньому кожен зможе за добу змінити місце реєстрації навіть, не виходячи з дому.

Читайте також: