Від сьогодні невакцинованих працівників не допускатимуть на роботу: кого стосується

Від сьогодні невакцинованих працівників не допускатимуть на роботу: кого стосується

Роботи не буде як і заробітної плати.

Працівникам органів місцевого самоврядування, державних і комунальних закладів охорони здоров’я та різних комунальних установ та організацій потрібна хоча б одна доза щеплення від коронавірусу.

Нагадують у "Сніданку з 1+1".

Якщо щеплення не буде працівників відсторонятимуть від роботи без збереження заробітної плати. Набуває чинності відповідний наказ МОЗу. Він діє від листопада минулого року, але досі стосувалось лише педагогів, чиновників і держслужбовців. Тепер список розширили на медиків та працівників комунальних служб.

Нагадаємо, що в Україні щеплення від коронавірусу уже є обов’язковим для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій і для освітян. А також – щеплення має бути в працівників стратегічно важливих об’єктів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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