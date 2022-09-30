Від сьогодні починається відлік краху Росії: експерт пояснив чому

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський заявив, що від 30 вересня починається відлік кінця Російської Федерації.

Лисянський розповів, що навіть затяті прихильники режиму Путіна вже починають відчувати зміни.

Про це правозахисник, профспілковий і громадський діяч України Павло Лисянський розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

"Завтра (30 вересня – ред.) починається відлік краху режиму Російської Фередації. Я нещодавно бачив інтерв’ю [Ксенії] Собчак (російська політикиня та кандидатка у президенти РФ у 2018 році - ред.) і там уже зовсім інша риторика. Там, звісно, є антиукраїнські меседжі, але вона вже називає мобілізацію глобальною помилкою Росії тощо. Навіть ті люди, які завжди кричали: "Кремль! Путін!", навіть вони відчувають цю зміну – як змінюється направлення політичного вітру. Вони вже намагаються до цього пристосуватись. Для чого вони дають всі ці інтерв’ю? Щоб потім сказати, мовляв, я тоді казала що це помилка і таке інше", - розповів Лисянський.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що Росія в разі, якщо використає проти України тактичну ядерну зброю, може сама себе знищити.

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