Від Соловйова та Скабєєвой вже втомилися: колишній спічрайтер Путіна пояснив, чому пропаганда в РФ вже не працює

Аббас Галлямов повідомив, що обсяги телепереглядів у Росії падають: і Соловйов, і Скабєєва вилетіли вже давно, ще влітку, з топ-передач, які дивляться люди.

Можливості російської пропаганди точно не варто переоцінювати: якби вона була ефективною, то масові репресії були б не потрібні.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua заявив Аббас Галлямов, російський політтехнолог, політолог, публіцист і колишній спічрайтер Путіна, якого в РФ оголосили іноагентом.

Відповідаючи на запитання, коли Україна переможе, у що всім хочеться вірити, чи зможе система пропаганди ворога виправдати це якимось чином для внутрішньої аудиторії, Галлямов зазначив, що все залежить від того, чим усе закінчиться реально, тобто яку частину додаткових територій контролюватимуть росіяни за підсумком.

"Якщо українці виженуть їх (російських військових – ред.) звідусіль, включаючи Крим, видати це за перемогу, звичайно, не вийде. Якщо вдасться утримати нині захоплені території, то загалом сам по собі такий результат, звісно, не дуже переконливий, але є проблема завищених очікувань - вони ж Київ обіцяли за три дні взяти. Люди про це не забули. І сказати, що Київ не взяли, але захопили декілька хуторів на півдні Херсонської області - це слабка втіха. Але, знаєте, росіяни настільки втомилися, настільки вони шоковані тим, що відбувається, настільки їм хочеться простої нормалізації, що вони будуть раді просто самому факту закінчення війни. І вони вдадуть, що вони згодні з Кремлем", - пояснив політтехнолог.

Аббас Галлямов зазначив, що через пів року, через рік в Росії все почне розкладатися, люди все більше озиратимуться навколо, розумітимуть, що країна в руїнах, і економіка в руїнах, купа жертв.

"І заради чого? Заради того, щоб у нас там шматочок Миколаївської області був. Та в труні я це бачив. Насправді ці розмови, що навіть Крим я в труні бачив, з'явилися ще восени. Це ще не стало мейнстримом у колі патріотів. Але раніше таких розмов взагалі не було в цьому колі... І ось ці настрої будуть зміцнюватися, і вже за рік, два, три підсумки війни будуть абсолютно нелегітимними, і пропаганда нічого там не виправдає. Загалом, можливості російської пропаганди точно не варто переоцінювати. Якби вона була ефективною, то масові репресії не потрібні були б", - запевнив він.

Галлямов розповів, що обсяги телепереглядів у Росії падають: і Соловйов, і Скабеєва вилетіли вже давно, ще влітку, з топ-передач, які люди дивляться.

"Люди он натовпами валять дивитися "Чебурашку", цей безглуздий фільм, на мою думку, це абсолютне убожество, але таке, добре, позитивне, з хеппі ендом, тому всі біжать і дивляться. Їм психотерапія ось така потрібна, а не Соловйов зі Скабеєвою, дістали вони вже усіх. Тому російська пропаганда – це все, це вже mission complete (місія виконана – ред.), як то кажуть. Вона вже не працює", - резюмував він.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив свій прогноз стосовно того, чи зможуть ЗСУ вигнати росіян з території України до кордонів 91 року військовим шляхом.

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