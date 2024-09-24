Від СOVID-19 померла 4-річна дитина: агресивний вірус набирає обертів

Наскільки агресивний вірус зараз і як від нього вберегтися – в ексклюзиві TSN.UA.

Коронавірус лютує! На Львівщині від COVID-19 померла 4-річна дитина! Випадки захворювання продовжують невпинно зростати під час епідсезону, який триває з жовтня до весни. Тим часом у Міністерстві охорони здоров’я нагадали найбільш виразні симптоми коронавірусу.

Наскільки агресивний вірус зараз і як від нього вберегтися – в ексклюзиві TSN.UA.

“Корона” лютує

На Львівщині, у Самбірському районі, від коронавірусу померла 4-річна дитина, а також 64-річний чоловік зі Львова. Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

"Традиційно в неділю про коронавірус. За тиждень кількість випадків захворювань, що викликані COVID-19 знизилася на 36% – зареєстровано 234 випадки проти 367. Зафіксовано 35 випадків (15%) серед дітей та 45 випадків у осіб віком 65 років і старші (19%)", – йдеться у повідомленні.

Як починається COVID-19?

Випадки захворювань на ГРВІ, зокрема грип і COVID-19, прогнозовано зростають під час епідсезону, який триває з жовтня до весни. Саме коронавірус часто проявляється респіраторними ознаками з самого початку. Характерними симптомами коронавірусу у дорослих є такі:

лихоманка,

сухий кашель,

задишка,

головний біль,

біль у м'язах, суглобах,

втрата або порушення запаху чи смаку,

сильна втома.

Що рекомендує МОЗ?

Коронавірус є легким захворюванням, симптоми якого приблизно у чотирьох з п'яти людей є легкими. У дитини COVID-19 розвивається ідентично. Будьте уважні, якщо у дитини температура піднімається до 38 градусів, то протягом одного-двох днів немає небезпеки і батьки мають стежити за станом дитини. Але якщо температура тіла вища 38 градусів і не знижується, то слід негайно звертатися до лікаря.

З’явились симптоми вірусного захворювання – зробіть тест на COVID-19, якщо це дозволяють безпекові умови в зв'язку з воєнним станом. Отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, як і раніше, можна у сімейного лікаря. Допоки немає результатів тесту на коронавірус, слід обмежити фізичні контакти з іншими людьми. Пам’ятайте, що відносно легкий перебіг хвороби в однієї людини не виключає можливість ускладнень в інших Не відкладайте, за можливості, отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози. Важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань.

Як починається грип?

У хворого на грип зазвичай різко підвищується температура, а респіраторні симптоми додаються пізніше. Вірус грипу здатний вражати верхні дихальні шляхи, легені, серцевий м’яз і кровоносні судини, що робить його небезпечним через пневмонію, серцеву недостатність і тромбози.

Хто у групі ризику?

До групи ризику відносять вагітних, дітей до п'яти років, людей старше 60 років і осіб із хронічними захворюваннями. Медики радять звертатися до сімейного лікаря за перших симптомів і наголошують на важливості вакцинації.

Оскільки вакцинація проти грипу та COVID-19 – це найефективніший спосіб захисту. Вакцину проти грипу можна придбати в аптеці, а щеплення проти COVID-19 безкоштовно доступне в пунктах щеплення. Обидві вакцини можна вводити одночасно.

Новий штам коронавірусу

Нагадаємо, що в серпні в Україні зафіксували новий варіант коронавірусу FLiRT. Перші три випадки нового субваріанту ковіду виявили у пацієнтів у лікарнях у столиці та на Прикарпатті, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Походження штаму FLiRT

Штам FLiRT походить від варіанту Omicron. Через специфічні мутації в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Тобто FLiRT швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

Вакцина допоможе?

Такої самої думки і Федір Лапій, лікар дитячий інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики. За його словами, в Україні досі можна вакцинуватися і це допоможе захиститись від нового штаму коронавірусу.

"Ковід" нікуди не зникав

Водночас Федір Лапій заявив, що коронавірус нікуди не зникав. Лікар наголосив - те, що вірус продовжує свою мутацію, не є дивиною.

Чому почали хворіти саме влітку?

Про поширення нового субваріанту FLiRT у світі заявили ще у грудні минулого року. Найбільше випадків виявили в Австралії. Влітку 2024 року центри з контролю та профілактики захворювань США відзначили, що цей варіант виявили у понад 28% випадків COVID-19 у США. Зростання кількості випадків очікували саме наприкінці літа та в осінні місяці​.

Зростання захворюваності

Зараз територією України циркулює 10 штамів вірусу – це різні субваріанти штаму Omicron. В серпні лікар прогнозував, що саме восени захворюваність буде зростати.

Нагадаємо, дослідник спростував найпопулярнішу теорію про появу і розповсюдження коронавірусу.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Від СOVID-19 ПОМЕРЛА 4-РІЧНА ДИТИНА! Агресивний вірус набирає обертів!

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