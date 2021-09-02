Від спеки до значного похолодання: якою цього року буде погода у вересні

1 вересня очікується спекотна погода.
І спека, і дощі, і похолодання - погода у перший місяць осені в Україні буде доволі різною. Таким прогнозом на вересень з ТСН.ua поділився народний синоптик Леонід Горбань.
Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, на початку місяця очікується навіть спека, однак наприкінці до України прийде холодна погода.
Зокрема, Леонід Горбань дає такий прогноз у вересні:
- 1-2 числа буде сухо та спекотно;
- 3-5 - дощі;
- 7-10 - ясно, тепло;
- 11-12 та 18 вересня - дощі;
- 13-17 - ясно, тепло, але вітряно;
- 19-23 - сухо;
- 24-25 - дощі;
- 26 вересня і до кінця місяця буде похмуро та холодно.
Нагадаємо, також народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.