Від спеки до значного похолодання: якою цього року буде погода у вересні

Від спеки до значного похолодання: якою цього року буде погода у вересні

1 вересня очікується спекотна погода.

І спека, і дощі, і похолодання - погода у перший місяць осені в Україні буде доволі різною. Таким прогнозом на вересень з ТСН.ua поділився народний синоптик Леонід Горбань.

Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, на початку місяця очікується навіть спека, однак наприкінці до України прийде холодна погода.

Зокрема, Леонід Горбань дає такий прогноз у вересні:

1-2 числа буде сухо та спекотно;

3-5 - дощі;

7-10 - ясно, тепло;

11-12 та 18 вересня - дощі;

13-17 - ясно, тепло, але вітряно;

19-23 - сухо;

24-25 - дощі;

26 вересня і до кінця місяця буде похмуро та холодно.

Нагадаємо, також народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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