Як світові лідери відреагували на перемогу Дональда Трампа

Більшість висловила свої вітання та сподівання на зміцнення дружніх відносин

Підрахунок голосів на виборах президента Сполучених Штатів Америки триває. Однак, за попередніми неофіційними даними перемогу здобуває Дональд Трамп.

Чимало світових лідерів висловили свої вітання щодо перемоги республіканця.

Що сказали очільники закордонних країн – читайте в ексклюзиві від ТСН.ua.

Одними із перших привітали Трампа президент Франції Еммануель Макрон та Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Вітання із перемогою вони розмістили у своїх соцмережах.

Угорський прем’єр-міністр зауважив, що перемога республіканця Трампа одне із найбільших повернень в політичній історії Сполучених штатів.

"Вітаємо президента Дональда Трампа з величезною перемогою. Дуже потрібна перемога для всього світу!" – написав угорський прем’єр.

Французький президент заявив, що готовий працювати із Трампом разом "як і чотири роки тому".

Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії, долучився до привітань новообраного президента та назвав його перемогу «історичною». Зокрема, він сподівається на подальшу продуктивну співпрацю.

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Німеччина та США вже багато років працюють одне з одним задля розвитку, свободи та процвітання Атлантики, про це зауважив у своєму привітанні канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Я вітаю Трампа і його обрання президентом США. Німеччина та США вже давно успішно співпрацюють, щоб сприяти процвітанню та свободі по обидва боки Атлантики. Ми будемо продовжувати це робити на благо наших громадян", – написав канцлер.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму привітанні заявила що Сполучені Штати та Євросоюз – більше ніж союзники. Вона зауважила, що їх поєднує міжнародне партнерство, яке об’єднує 800 мільйонів громадян.

Урсула фон дер Ляєн закликала Трампа співпрацювати над сильним трансатлантичним планом денним, що приносить користь обом.

Подібно до висловлення угорського прем’єр-міністра, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також зазначив що перемога Трампа на виборчих гонках у США є "найбільшим поверненням в історії".

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"Шановні Дональд і Меланія Трамп, вітаємо з найбільшим поверненням в історії! Ваше історичне повернення до Білого дому відкриває для Америки новий початок і підтверджує відданість великому альянсу між Ізраїлем та Америкою. Це величезна перемога! У щирій дружбі, ваші Біньямін і Сара Нетаньягу", – написав прем’єр-міністр у соцмережі Х.

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на перемогу Трампа дуже коротко. У соцмережі Х він написав: «Вітаю, пане президенте Дональде Трамп. Ви зробили це!».

Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини, у вітальному пості висловив свої сподівання щодо зміцнення відносин між країнами та завершення війни в Україні. Зокрема, він назвав Трампа своїм другом.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зауважив, що з нетерпінням чекає на нову співпрацю зі Сполученими штатами, задля просування миру. Також Рютте сподівається, що ця перемога допоможе зберегти силу блоку.

Президентка Молдови Мая Санду у своєму вітальному пості зазначила про цінність дружніх відносин з США та висловила сподівання на поглиблення співпраці між країнами.

Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії, також долучилася до привітань республіканця Трампа з перемогою на виборах. Очільниця держави сподівається на підтримку штатів у євроатлантичній інтеграції країни.

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"Вітаю з обранням, пане Президенте.Наш сильний американський стратегічний партнер і 33-річний друг – зараз потрібен, як ніколи для підтримки євроатлантичної інтеграції Грузії, зміцнення регіональної безпеки, стабільності та захисту нашої свободи та незалежності" – написала у соцмережі Х Саломе Зурабішвілі.

Новини ТСН 19:30 6 листопада. Світ приголомшений перемогою Трампа! Курахове під загрозою оточення!

Нагадаємо, українські політики також відреагували на перемогу республіканця Дональда Трампа.

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