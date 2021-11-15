Від удару автівки єпископу майже відірвало ногу: шокувальні подробиці смертельної ДТП у Луцьку

Від удару автівки єпископу майже відірвало ногу: шокувальні подробиці смертельної ДТП у Луцьку

Від удару автівки чоловіка відкинуло на 10 метрів, він втратив багато крові.

У центрі Луцька п’яний водій на добре освітленій вулиці збив пішохода. Автівку на великій швидкості занесло на тротуар. Там саме проходив 60-річний чоловік. Від отриманих травм він помер у лікарні. Кермувальник після наїзду намагався утекти.

Про подробиці смертельної ДТП - 15 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За кілька метрів від місця аварії його наздогнали патрульні та випадкові перехожі.

"Водія перевірили і на місці пригоди, і в наркодиспансері - він мав перевищену в шість разів норму алкоголю в крові", - зазначили в поліції.

60-річного перехожого у вкрай важкому стані доправили у лікарню. Від удару автівки чоловіку майже відірвало ногу і він втратив багато крові.

Врятувати потерпілого медикам не вдалося. За кілька годин він помер. З’ясувалося, це відомий на Волині священник Олег Ведмеденко. Він був єпископом Волинським і Галицьким Української апостольської православної церкви.

Водія затримали. Відомо, що він лучанин. Йому 22 роки. Чоловік раніше уже мав проблеми із законом через незаконну торгівлю і напад на працівників муніципальної варти.

За ДТП у стані алкогольного сп’яніння кермувальнику загрожує до десяти років ув’язнення. Запобіжний захід йому обиратимуть завтра. Загиблого священника поховають на території церкви, де він служив.

Нагадаємо, у Рівному сталася моторошна ДТП, там автівку розірвало навпіл.

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