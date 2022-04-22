Від українського посольства допомоги немає, а росіяни залякують: історія киянки, яка втекла від війни до Парижа (фото)

Від українського посольства допомоги немає, а росіяни залякують: історія киянки, яка втекла від війни до Парижа (фото)

Від початку війни в Україні, на яку цинічно напала Росія 24 лютого, мільйони громадян були змушені залишити свої домівки, рятуючи життя.

Основними напрямками міграції нині є сусідні країни: Польща, Румунія, Угорщина, Молдова, Словаччина та Німеччина. Утім, деякі європейські країни також користуються популярністю серед українців. Зокрема, Франція, яка станом на кінець березня, прийняла щонайменше 45 тисяч українських мігрантів.

ТСН.ua поспілкувався з українкою, яка через війну була змушена виїхати з Києва до Парижа, та дізнався про життя біженців у французькій столиці.

Загальна ситуація у Франції і ставлення до українських-біженців

Наша співрозмовниця нині перебуває у Парижі і каже, що війна в Україні — це одна з головних тем для французів. Перш за все, звісно, вони обговорюють вибори, оскільки зараз відбувається другий тур президентських виборів у Франції, до чого прикута вся увага. Хоча, за її словами, навіть під час дебатів кандидати у президенти обговорюють проблематику війни в Україні та намагаються вирішити, наприклад, проблему із гуманітарними коридорами, де відбуваються постійні бомбардування.

"Особисто я відчуваю від французів співчуття, але не можу сказати, що вони занадто переймаються нашою проблемою. Насправді, чим далі від війни, тим менше вона відчувається. Багато французів звинувачують особисто Путіна, але не російський народ", - каже українка.

Також, за її словами, Франція надає соціальну допомогу, зокрема, йдеться про медичну страхівку, соціальні виплати, оформлення проїзду у громадському транспорті зі знижкою ( до березня було безкоштовно), є можливість отримати житло.

"Звісно, щоб зробити ці документи, потрібно пройти всі рівні пекла", - зазначає вона.

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Українка пояснює, що кожному громадянину нашої країни, який перетнув кордон Франції, обов'язково потрібно зробити тимчасові документи, щоб легально перебувати в цій країні.

"Я робила документи у березні в Парижі, якраз тоді тільки запустилася система видавання цих документів. Українців тримали по 14 годин у чергах, ми були закриті огорожею, без можливості банально сходити в туалет, купити поїсти чи попити води. Разом зі мною стояли і малі діти, і літні люди. Нікого не пропускали, навіть тим, кому було реально погано... Цей документ робила я протягом трьох днів, оскільки французи постійно змінювали місце реєстрації українців. Щодня змінювалися правила, щодня виникали нові проблеми", - пригадує дівчина.

Черга у центрі Парижі за отриманням документів / ТСН.ua

Утім, вона розповіла і про неприємні моменти із оформленням документів. Так, під час реєстрації документів було багато перекладачів з РФ, які перекладаючи з французької на російську мову робили помилки в документах і морально знущалися з людей.

"Насправді — це було жахливо. Вони робили помилки в документах, лякали українців, що ті ніколи не повернуться додому, сміялися з нас та казали, що ми обманюємо, оскільки багато українців приходили гарно одягнені, з новими телефонами, приїжджали на своїх машинах. Тільки тут ми пояснювали, що тікали не від бідності, а від війни", - зауважує наша співрозмовниця.

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Також дівчину обурює те, що під час видавання гумдопомоги, їх "фотографували з великими усмішкам на обличчях та просили посміхатися й позувати на камеру".

"Ще окрема історія — це українське посольство. Допомоги абсолютно жодної. Були представники з посольства. Ставилися дуже зверхньо до всіх присутніх, іноді ігнорували прохання банально дати можливість попити води чи отримати таблетки", - нарікає українка, яка через війну тимчасово мешкає у Парижі.

Житло і робота для українців у Франції

На запитання щодо житла, дівчина каже, що тим, хто не мав його, пропонували селитися в таборі біженців. Після кількох днів чи тижнів у цих таборах українців селили у гуртожитки на півдні Франції, що дуже далеко від “цивілізації”.

"Знаю, що люди, яких там селили не мали можливість піти до магазину чи їхати у транспорті, чи, наприклад, влаштуватися на роботу, оскільки в таких маленьких містах майже нічого не має", - розповідає дівчина.

Стосовно роботи, то оформивши документи на тимчасовий прихисток, громадяни можуть офіційно працювати на території Франції. Але роботу всі шукають самостійно.

Медицина для українських біженців

Одним із привілеїв, якими можуть скористатися українці у Франції, це змога отримання медичної картки, завдяки якій вся медицина буде безкоштовна.

"Це, до речі, одна з причин, чому люди їдуть сюди. Знаю, що людям з особливими потребами надається дуже гарна допомога та підтримка. Також українські медики можуть влаштуватися на роботу у французькі лікарні, оскільки Франція постраждала від коронавірусу і зараз потребує нового медичного персоналу", - пояснює українка.

На сам кінець українка зауважує, що в нинішніх умовах всім громадянам слід триматися гуртом, не падати духом, а також берегти своїх дітей та близьких. Тим, хто прямує до Парижа, вона рекомендує за можливості отримати документи на тимчасовий прихисток, а також: "Вивчати англійську чи французьку мови — це завжди хороша практика, вірити в ЗСУ і знати, що зовсім скоро ми повернемося до рідної країни".

Нагадаємо, переселенці у Львові показали умови в першому модульному містечку.

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