Від вибухів в Криму почервоніло небо: під ударом — військовий аеродром окупантів

З самого вечора 29 квітня у тимчасово окупованому Криму росіянам було дуже неспокійно.

У тимчасово окупованому Криму ранок знову почався не з кави. Місцеві Телеграм-канали пишуть про нічні вибухи над Сімферополем. У Джанкої ж стався страйк. За попередньою інформацією, ЗСУ знову влучили по тамтешньому військовому аеродрому. Серед росіян є загиблі.

Чим цього разу били ЗСУ по Криму, як знову все проспала російська ППО і чому це лише початок? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

У Криму знову бавовна

З самого вечора 29 квітня у тимчасово окупованому Криму росіянам було дуже неспокійно. Близько 9 вечора вони почали волати про загрозу БПЛА і з переляку навіть закрили Кримський міст. А вже близько 1 ночі скаржилися на бавовну у Сімферополі.

Гаряче було всюди

За словами російських пабліків в Криму, вибухи лунали ледь не по всьому півострову і їх чули десятки: в Євпаторії, неподалік Сімферополя та у самому місті, а також у Джанкої. Жоден з кримських гауляйтерів на вибухи ніяк не відреагував, тим паче, нічого не сказав про наслідки ударів. Місцеві ж пабліки пишуть, що все збили. Залишилось зрозуміти, чим саме збивали: аеродромами чи кораблями? З цього приводу поглузував з росіян радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



“Крим знову все збив близько до землі. Яким аеродромом чи кораблем — дізнаємось з офіційного повідомлення Ген Штабу, а росіяни продовжать їсти інфолайно з лопати. Доброго ранку, країно!”, — написав він.

Яскрава робота ЗСУ

А наслідки бавовни у Криму яскраві. За даними Телеграм-каналу ASTRA ЗСУ знову поцілили по авіабазі окупантів у Джанкої. Від вибухів і полум’я небо там вмить почервоніло.

Це ще не все

В Україні офіційно черговий удар по Криму ніяк поки що не коментували. Але, якщо вірити ЗМІ, то росіянам в Криму тепер буде набагато тяжче, а головне гарячіше. Як напередодні заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, США уже почали поставку зброї Україні в рамках останнього пакету допомогу в 1 мільярд доларів. А це означає, що Україна не тільки вже зовсім скоро отримає нову необхідну зброю, зокрема більше ракет ATACMS, але й може впевнено і без економії використовувати ті, що були в запасі.

Нагадаємо, у Politico раніше писали, що Пентагон передав Україні додаткові ATACMS ще у березні. Саме ними ЗСУ вдарили по авіабазі окупантів у Джанкої ще 17 квітня. Тоді двома ракетами були знищені 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО; апаратура спостереження за повітряним простором “Фундамент-М”, написали в ГУР.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КРИМ ЗДРИГАВСЯ ВІД ВИБУХІВ! Під ударом — військовий аеродром рашистів?!



Читайте провідні новини дня: