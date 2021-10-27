Від вибуху в садочку у Київській області без вікон і дверей опинились сусідні господарства

Від вибуху в садочку у Київській області без вікон і дверей опинились сусідні господарства

Садочок можливо запрацює лише за два тижні.

Вибух у дитсадку на Київщині: вже відома попередня причина - витік побутового газу. У селі Кодаки вчора по обіді буквально рознесло харчоблок дитячого садка. Потерпілих немає, у дошкільному закладі на момент розриву нікого не було.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Розвалені стіни і величезна діра – все що залишилося від харчоблоку. Саме ж приміщення дитячого садочку за метрів 30 від місця вибуху.

Увімкнути тепло напередодні до садка приїхали газовики. У приміщенні котельні та харчоблоку зняли пломби, почали опалювати і поїхали. Як за годину пролунав вибух.

Пан Олег - оператор газової котельні - єдиний, хто на момент розриву перебував у приміщенні. «Я не зрозумів одразу, дивлюся скло вилетіло, вийшов тихенько, а там стоїть пилюка і все», - розповідає чоловік.

Там, де сидів він лише повибивало вікна. Харчоблок, за стіною, вибуховою хвилею повалило на землю. «Будемо відзначати ще одне день народження», - розповідає чоловік.

Вибух був такої сили, що повибивало навіть шибки дитячої спальні. Але у садку завідувачка аварію не коментує.

Відвідує дошкільний заклад 38 дітей. Через холодні батареї вчора батьки наважилися привести лише трьох. Але й тих забрали додому ще до моменту вибуху. «Були діти в садочку, але так як не опалювалося їх забрали додому. Ми були всі на одній перерві», - повідомляють у садочку.

Вибух в дитячому садочку в селі Кодаки міг бути викликаний витоком побутового газу | Новини України

Тепер від ранку в садку прибирають залишки скла з дитячих ліжечок. Клопотів додалося і мешканцям сусідніх будинків. «Вибухнуло добре. Бачте, вікон немає ніде, двері з курятника винесло геть. А поряд у будівлі веранда від стіни одійшла», - розповідають господарі постраждалого господарства.

На місці розриву потроху розбирають завали. Що трапилося - мають установити фахівці. За попередньою версіє, розгерметизація газової труби. «Може труба згнила, воно ж старе все», - кажуть у котельні.

Це єдиний у селі садок. І коли він знову зможе запрацювати, вирішуватиме комісія з надзвичайних ситуацій.

Нині йде мова про те, шо насамперед необхідно буде замінити вікна у дитсадку, тоді вже у його приміщенні обладнати дещо меншу кухню. Ну і відновити опалення. Імовірно - замість газового будуть запускати твердопаливний котел. І якщо все зробити швидко - припускає староста села, повернутися до садка діти зможуть щонайменше через два тижні.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання