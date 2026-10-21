Від війни на виснаження до знищення: які цілі обирає Путін на заході України

Росія зміщує акцент повітряних атак на західні регіони України

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Російські окупаційні війська зміщують акцент повітряних атак на західні регіони України. Вже кілька днів поспіль противник завдає ударів по Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях. Внаслідок ворожих влучань у різних куточках країни спалахують пожежі, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На заході України Путін прагне досягнути масованості й безперервності атак — за аналогією з Києвом, коли повітряні удари із застосуванням реактивних дронів тривали постійно з кінця серпня до середини жовтня, фактично паралізуючи життя міста. Отже, тактика російського повітряного терору розширюється на нові території.

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Ставка на балістику та реактивні БПЛА

За словами військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, Кремль продовжує застосовувати засоби, які вважає найбільш ефективними на нинішньому етапі, — балістичні ракети та реактивні безпілотники.

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«Росіяни згорнули або зменшили виробництво дронів на двигунах внутрішнього згорання і нарощують виробництво реактивних безпілотників, що дозволяє їм планувати і організовувати такі атаки. А щодо цілей, то Путін поставив за мету розповсюдити повітряний терор, який до цього застосовувався по Києву та області, а також Одесі, плюс вони періодично обирали для атак ще якийсь регіон. Зараз цей терор переноситься на західні регіони, по яких активно не застосовували ці засоби повітряного нападу», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

Від війни на виснаження до війни на руйнування

Експерт наголошує: Росія стратегічно перейшла від війни на виснаження до війни на руйнування. На заході України під ударами опиняються АЗС, ТРЦ, гіпермаркети, склади, електропідстанції та житлові будинки.

«Після руйнівних атак у Києві та столичному регіоні, росіяни взялися до того ж самого, але вже на заході країни. Під атаками зараз у першу чергу військові об’єкти та об’єкти енергетики. Противник намагається залишити ці регіони без електроенергії перед настанням холодів. Також атаки західних областей противник пов’язує з тим, що через ці регіони проходять основні логістичні маршрути, тому намагаються їх перерізати завдаючи повітряних ударів по складах та логістичних центрах», — зазначає військовий експерт.

Що буде з Києвом та чи можлива зупинка ескалації?

Водночас генерал-лейтенант додає, що Путін не залишить у спокої й столицю. Удари по Києву триватимуть і надалі, хоча, можливо, з дещо меншою інтенсивністю, про що свідчать останні обстріли балістикою та удари реактивними «Шахедами» у вівторок.

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«Удари і по Києву і по західних регіонах будуть продовжуватися. Путін не має намірів до зупинення ескалації з повітря. Тим більше, що у нас досі бракує засобів для відбиття цих атак. Можливо, щось зміниться після трьохсторонньої зустрічі Путіна, Трампа та Сі 18-19 листопада на економічному форумі, де ці троє можуть обговорювати питання війни в Україні. Звісно, якщо така зустріч відбудеться. Але поки Путін обирає лише нарощування ударів, тому вони і відбуваються. Нам треба думати, як у цих складних умовах захищатися і працювати в умовах зими, якщо і західні регіони суттєво постраждають від російських атак», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 20:50, 16.10.26 Кількість переглядів 74 Захід під ударом! Росія накрила міста від Сум до Волині: куди поцілив ворог і які наслідки?

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