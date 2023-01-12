Від "візьмемо Київ за два дні" - до "поїдемо до Гааги": як за 10 місяців війни змінюється риторика пропаганди

Російські пропагандисти розгубили переможний угар, але не припиняють дивувати своїми побрехеньками. Не втомлюються брехати й Путін та його підручний Лукашенко, однак тепер вони говорять зовсім не те, що на початку війни, йдеться в ТСН.

“В гарячій війні ми Україну переможемо за 2 дні”, - твердила з екрану пропагандистка Маргарита Симоньян.

Цю знамениту фразу на різні лади повторювали всі головні брехуни на всіх російських телеканалах, та вже за місяць довелося вигадувати пояснення, чому перемогти українців не вдається. “Про жодне швидке рішення не йдеться, бо протистоїмо армії – друга в Європі після нашої, яку 8 років готували”, - тоді заговорив Владімір Соловьйов.

Перевзуватися в повітрі довелося не лише московським балакунам. “Ця війна триватиме щонайбільше 3-4 дні! Там не буде кому проти нас воювати! Поки вони розгорнуться і надішлють сюди якісь війська, ми будемо вже стояти біля Ла-Маншу” - спершу звучало від Лукашенка.

“Ми категорично не приймаємо жодної війни! Ми робили та робимо, щоб жодної війни не було. Ми нікому не загрожуємо, і не збираємося, і не робитимемо цього”, - пізніше твердив самопроголошений білоруський очільник.

Лукашенко остаточно перетворився на посміховисько через недолугу брехню про превентивний удар по Україні, яка нібито планувала напасти на Білорусь. Соцмережі заповнила ціла лавина мемів, де користувачі глузували з Лукашенка.

Щоб якось виправдати агресію, російська пропаганда знову завела стару платівку з божевільними побрехеньками про бойових комарів, біолабораторії чи заражених гусей. “Птахи, їх заражали, потім розраховувалася траєкторія їхнього перельоту через Росію - це абсолютно фашистська спроба винищення слов'янського етносу”, - переконував з екранів і російський режисер Нікіта Міхалков.

Також читайте Шестеро дітей загиблого воїна передали всі наколядовані кошти для ЗСУ

Проте навіть така відбірна маячня не змогла заретушувати фіаско на фронті. За кілька місяців росіяни почали щось підозрювати, рейтинги російських пропагандистських шоу обвалилися, а в самих пропагандистів стали здавати нерви.

Причини нападу на Україну щоразу були інші - то Україна нібито загрожувала Росії та Білорусі, то її саму нібито рятували від нацистів, які засіли в Києві. Аж раптом у грудні Путін, який до того божився, що не зазіхає на чужу землю, похвалився захопленням нових територій.

“Ми прагнутимемо демілітаризації та денацифікації України. Водночас до наших планів не входить окупація українських територій. Ми нікому й нічого не збираємося нав'язувати силою. Поява російських військ під Києвом пов'язана не з наміром окупувати цю країну. В нас немає такої мети. Щодо тривалого процесу результатів СВО, то, звичайно, це - тривалий процес може бути. Але ви згадали, що з'явилися нові території. Ну от, такий таки значущий результат для Росії”, - твердив у своїх виступах Путін.

Пропагандистка Симоньян з ним погоджувалася: “Україна — зовсім не маленька країна. За європейськими мірками, така величезна... Треба б її підкоротити. Чим ми з успіхом, дякувати Богу, і займаємося”.

Та ратні успіхи путінського воїнства настільки скромні, що рапортуючи про сотні знищених “Хаймарсів”, генерал Конашенков заразом скаржиться на нові смертоносні розробки українців. “Націоналістичні батальйони застосовують так звані бандероавтомобілі”, - заявляв він.

“Ніхто не готувався до такої війни, ніхто не розраховував на таку велику війну! Ніхто не виходив з того, що всі 50 країн НАТО впишуться за Україну! Та й армія у нас невелика, не розрахована на такі грандіозні війни”, - вже заявляє в ефірах Ольга Скабєєва.

Тепер замість погроз та впевненості у швидкій перемозі пропагандисти транслюють з екрану розгубленість та часом - відвертий страх. “Не Дай Боже, ми не допускаємо і навіть вголос не вимовляємо, але якщо раптом щось станеться і наша країна не зможе перемогти. Тоді треба виходити з того, що претензії будуть пред'явлені до кожного без винятку… Чи прибічник він путінського режиму, чи повз проходив - неважливо! Винні будемо всі”, - розуміє Скабєєва.

Вже готуються до Гааги: риторика пропагандистів з Росії змінилась

Варто звернути увагу, що в цьому вислові вона мимохідь назвала російську владу "путінським режимом". Замість агресивного вереску про "дійдемо до Ла-Маншу" від добре оплачуваних прихильників війни тепер усе частіше можна почути прогнози майбутньої поразки. “Ми можемо не лякати народ, але точно можу сказати, що цими силами ми дійти до Києва не зможемо... Вони поставлять такі, які і до Москви добиватимуть, і до Уралу добиватимуть! Якщо хтось має сумніви, то це просто наївні люди”, - кажуть російські експерти в ток-шоу на пропагандистських каналах.

“Варто нам програти цю війну - і я просто поїду на довічне до Гааги. Після чого мене відправлять до Києва і там повісять. В цьому немає жодних сумнівів”, - каже про своє майбутнє терорист Ігор Гіркін.

Читайте також:

Чітко бачитимуть ворога: офтальмологічна клініка безкоштовно проводить бійцям корекцію зору

Мінометники працюють над звільненням решти території Херсонщини: аналізують попередні успіхи

Росіяни кинули на Соледар найпідготовленіших “вагнерівців”, але українці щодня мінусують їх чи не сотнями