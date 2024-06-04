"Від заміжжя сенсу не було": найстарша породілля України Підвербна вперше розповіла про своє життя

Відома пенсіонерка з Чернігова відверто розповіла про те, як не склалось її життя та як буде відвойовувати доньку.

Нових обертів в ці дні почала набирати гучна історія однієї з найвідоміших родин України – сім’ї Підвербних з Чернігова.

Нагадаємо, йдеться про найстаршу породіллю України, 79-річну мешканку Чернігова Валентину Підвербну, яка у віці 65 років шляхом штучного запліднення народила доньку Анну-Марію. Крім того, що наразі 13-річна дівчинка мешкає в новій родині та помітно покращила свій стан здоров’я, її мати, Підвербна-старша сьогодні, 3 червня, в коментарі для ТСН.ua заявила, що вчора донька під час візиту додому начебто побила її, Підвербну, парасолькою.

Ридаючи, Валентина Підвербна вперше відверто розповіла свою щемливу історію життя та додала, що єдина людина у всьому світі, заради якої вона живе – це її донька. До цього вона вкрай рідко спілкувалася з журналістами. Наразі, коли є нестримне бажання повернути вилучену дитину, Підвербна вирішила розповісти досі таємниці свого життя.

"Від заміжжя сенсу не було"

"Я народилась 14 квітня 1945 року в Чернігові. Моя мати була учасником війни. Я працювала медсестрою, тому знала про те, що існує штучне запліднення. Будучи молодою я була заміжня, але сенсу ніякого від цього не було. Тоді мені був 21 рік. Сама розлучилася з чоловіком. Гроші на штучне запліднення збирала декілька років. Відкладала, заробляла завдяки тому, що торгувала на базарі. Продавала консерви, продукти. Я дуже хотіла дитину, а коли народила, то моєму щастю не було межі. Донька була і є для мене сенсом життя. Крім неї у мене нікого немає. Ні родичів, ні друзів", - ридаючи ще більше, розповідає Валентина Підвербна.

Трохи заспокоївшись, додає: "Мені дуже важко без неї. Мене покарали, забравши доньку від мене".

Свою доньку Валентина Підвербна характеризує так: "Куди вітер подує – туди вона і йде. Що їй скажуть, то вона і слухає. Рік тому Аня все те (дописи про складну ситуацію, начебто про знущання – Ред.) написала в інтернеті, тому що та жінка їй все диктувала. Вона провокувала, вона сказала, що хоче її забрати. Як це забрати, забрати моє дитя. Я її народила!".

Стверджує, що донька побила парасолькою

За словами Підвербної, вчора донька приходила до неї разом з новою опікункою.

"Анна била мене парасолькою. Дитя моє било мене парасолькою через те, що я щось сказала на ту жінку, яка є опікуном. Було боляче, але вже пройшло. А та (опікун – Ред) стояла та сміялась, хоче назовсім у мене забрати її. Для доньки я купила мандарини, апельсини, шоколадку, абрикоси, персики, ще дала 200 гривень на морозиво. Аня взяла", - стверджує Підвербна.

Крім цього жінка каже, що не схвалює те, що доньці запланували зробити операцію на очах.

"Зроблять сліпою!", - припускає Підвербна. Своєю чергою, в Чернігівській облраді неодноразово повідомляли, що дівчинка потребує лікування і на неї вже чекають лікарі, щоб виправити ситуацію.

До цього Підвербна додає, що наразі знов звернулась до адвоката, щоб той розтлумачив їй, скільки разів на тиждень їй дозволено спілкуватись з донькою. Пенсіонерка стверджує, що це вже другий адвокат, до якого вона звертається за юридичною допомогою. Про попереднього юриста жінка висловилась образливо.

Ремонтує та обладнує квартиру

Протягом минулих років в ЗМІ неодноразово з’являлась інформація про те, що в квартирі Підвербної начебто було брудно і такі умови не завжди відповідали тим, в яких має виховуватись дитина. В соціальних службах Чернігова на це відповідали, що підтвердити або спростувати це не було можливості, тому що жінка не надавала доступу до помешкання.

Наразі Валентина Підвербна зізнається, що робить ремонт в квартирі та при наявності грошей купує меблі, але через це вимушена харчуватись лише хлібом та водою. Каже, що робить ремонт для того, щоб згодом мати можливість повернути дитину та довести соцслужбам міста, що умови в квартирі відповідають всім нормам.

"В соцслужбі мені порадили налагодити відносини. В тому числі з опікункою. А з опікункою я не хочу налагоджувати відносини. Вона мені казала, що забере дитину...", - різко відповіла Підвербна.

Резюмуючи, Валентина Підвербна каже, що має надію розповісти свою історію президентові України та представнику Уповноваженого з прав дитини.

Дівчина помітно змінилась

ТСН.ua звернувся за коментарем до представника Уповноваженого з прав дитини Ірини Суслової з проханням повідомити те, чи була ця ситуація в полі зору дитячого омбудсмена і чи є потреба зараз у втручанні з боку центральної влади.

Ірина Суслова відповіла нам, що жодного звернення від Валентини Підвербної з цього приводу не було. До цього Ірина Суслова додала, що в разі отримання звернення вона разом з колегами готова відреагувати та перевірити дотримання прав дитини. Крім цього, Ірина Суслова надала редакції ТСН.ua копію довідки від місцевих соцпрацівників, де вказано, що дитина була відібрана у Валентини Підвербної в квітні 2023 року згідно рішення Чернігівської міської ради "у зв'язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров'я". Пізніше суд, дослідивши обставини, прийняв аналогічне рішення щодо дитини.

В той же час на місцевому рівні чернігівська влада неодноразово повідомляла, що наразі дитина, мешкаючи в іншій родині, морально та фізично почуває себе значно краще, ніж це було рік тому, коли вона мешкала разом з мамою. Наразі Анна опановує самокат, синтезатор, має сучасний підлітковий одяг та має наміри зайнятись спортом. При цьому, за словами заступника голови Чернігівської обласної ради Дмитра Блауша, дитина каже, що любить маму – Валентину Підвербну, але хоче залишитись в новій родині.

Через посадовців Чернігівської обласної ради ми адресували опікунці дитини декілька питань, запропонувавши прокоментувати звинувачення, які лунають з боку Підвербної-старшої. На це отримали відповідь, що опікунка не має бажання спілкуватись з пресою. Крім цього, ТСН.ua звернувся до цієї жінки в соцмережах – ми запропонували їй висловити свою позицію, яку в разі наявності готові опублікувати.

Скандал навколо родини Підвербних: що відомо

Про Анну Підвербну та її матір стало відомо у лютому 2011 року. Валентина Підвербна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023 року, коли Анні Підвербній було повних 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї – дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури, шматує одяг, не дозволяє мити унітаз.

Допис Анни Підвербної у квітні 2023 року. Скріншот сторінки в соцмережі.

Валентина Підвербна з донькою декілька років тому. Фото: Суспільне Чернігів

Після публікації допису до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру в Чернігівській області.

20 жовтня минулого року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної.

Раніше повідомлялось про те, що найстарша породілля України Підвербна хоче народити ще одну дитину.

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