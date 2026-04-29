Від заморозків до +24°C: коли в Україну прийде різке потепління

У травні в Україні очікується потепління / © Associated Press

Реклама

Київ сьогодні виглядає як новорічна листівка — столицю не те щоб засипало, але трохи припорошило снігом. Проте похолодання триватиме недовго і вже невдовзі очікується потепління.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Холодний фінал квітня

За прогнозами метеорологів, погода залишатиметься мінливою та достатньо холодною ще кілька днів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +8°C...+13°C.

Реклама

Головні погодні ризики найближчих днів:

Нічні заморозки: загроза зберігається по всій території країни.

Повторний сніг: окрім столиці, опади можуть знову навідатися до західних областей України.

Проте вже наприкінці тижня повітря прогріється до більш приємних +14°C...+16°C. Другий місяць весни завершиться невеликими локальними дощами.

Травневе потепління вже на порозі

Попри нинішню аномалію, чекати на справжнє літнє тепло залишилося недовго. Вже з наступного тижня синоптики прогнозують суттєве потепління. Весна нарешті візьме своє, і стовпчики термометрів піднімуться до +24°C.

Реклама

Новини партнерів