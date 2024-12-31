Від злості хотілося кричати: топ новин, що обурили українців 2024 року

"Просто немає слів" — так можна описати реакцію українців на більшість новин 2024 року. Найбільше бракувало слів, звичайно, тоді, коли щось вчергове вчиняли рашисти. Однак були в Україні і такі події, про які від злості хотілося кричати. Топ новин, які обурили українців 2024 року – в ексклюзиві TSN.UA.

"Лагідна мобілізація"

Почнемо з того, що зазвичай здіймало найбільший галас у соцмережах і набирало максимальну кількість поширень. “Лагідна мобілізація” на вулицях України. От, до прикладу, на Закарпатті працівники ТЦК в балаклавах силоміць затримали чоловіка та запакували його в мікроавтобус. Відповідне відео з’явилося 12 вересня у соцмережах.

Проте, коли ситуація набула розголосу, у Закарпатському ОТЦК та СП пояснили, що цей чоловік прийшов до Мукачівського РТЦК та вдарив чергового скляною пляшкою по голові. З місця події він втік, але його наздогнали. Нападника було передано поліції. Військовослужбовця госпіталізовано до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

У Кременчуці військкоми теж не пасли задніх і хапали чоловіків просто неба. В хід йшли застосування сили та кайданки. Місцеві жителі вимагали пояснень та просили показати документи у представників ТЦК.

Інцидент завершився приїздом швидкої. Однак, невідомо, чи чоловіку, якого намагалися скрутити військкоми, мали б надати допомогу, чи його у такий спосіб відправили на проходження ВЛК.

А ще у Мережі опублікували відео силової мобілізації в Білій Церкві на Київщині. Поліцейські та військком скрутили чоловіка на землі та одягли на нього наручники. У Мережі стверджують, що поліцейський тиснув йому ногою на живіт. З огляду на слова жінок за кадром, поліція заявила, що чоловік перебував у розшуку за неоновлення облікових даних.

Були також відео з Дніпра. Там мобілізація громадян просто неба супроводжувалася лайкою та стусанами.

Від мобілізації до "бусифікації", приниження, побиття та безкарності!

Коротко кажучи, на цю тему приводів для обурення було багато.

Від мобілізації до "бусифікації", приниження, побиття та безкарності!

"Богородиця"-шахрайка

Але неабиякий резонанс серед українців викликала новина про жінку, яка називає себе "Богородицею" та начебто здатна допомогти одужати тяжкохворим людям. Цю історію опублікувала комунікаційниця Надія Потоцька. Вона написала про дівчину — Анну Луцюк, яка звернулася до неї по допомогу. Просила гроші, щоб дати жінці, котра нібито “енергетично підтримує” її коханого, який перебуває у комі в лікарні за кордоном.

Ба більше, за словами Потоцької, ця малознайома дівчина просила про грошову допомогу в понад 25 її знайомих.

Історія швидко набула розголосу. В коментарях до публікації люди розповідають, що “клієнтів” у Фесун багато. Дехто не знав, що донатив кошти на лікування саме в “цілительки”.

Скандал із "Богородицею": зцілює "енергією" за десятки тисяч гривень!

Тоді вже відома нам “цілителька” вперше відреагувала на те, що неслося про неї в Мережі. Ганна Фесун вийшла в ефір на своїй сторінці у Facebook та фактично підтвердила, що бере гроші за свої "послуги". Також вона ще раз нагадала, що вона – "Богородиця" та має божественну силу.

Однак вже за кілька годин на теренах фейсбуку з’явився допис, де аферу "цілительки", здається, викрили. Журналіст Богдан Логвиненко написав про те, що військового у комі на ім’я Дірк, для спасіння якого одна з “клієнток” Фесун збирала кошти, скоріше за все, просто не існує. Чоловіка з Анною Луцюк звела сама “цілителька”.

Тобто є всі підстави вважати, що Фесун підіслала чоловіка для ще більшого впливу на “клієнтку”. А сама вона майстерно опрацьовувалась “цілителькою” протягом щонайменше трьох років поспіль. Після зустрічі в Німеччині Анна Луцюк повернулась до України, а зі сторінки чоловіка почала писати людина, яка представилась донькою Дірка на ім’я Лілі. Вже незабаром лікарі начебто ввели його в кому, щоб підтримати його життя. Водночас ні лікарні, ні безпосередньо Дірка ніхто більше не бачив. Весь цей час жінка дізнавалася про стан Дірка від людини, яка начебто вела його особисту фейсбук-сторінку.

Що відомо про Ганну Фесун?

Так звану “цілительку” звати Ганна Олександрівна Фесун. Їй 39 років. Родом вона з міста Золотоноша Черкаської області. Жінка розлучена, має доньку. Разом із братом Дмитром вони відкрили кафе на Подолі в Києві, яке мало неабияку популярність. Там часто збиралися люди і співали пісень — Ганна захоплювалася народним співом і знімала документальне кіно. Але невдовзі кафе закрилося. А власники приміщення подали на Ганну до суду — щоб стягнути заборгованість за оренду та несплату комунальних платежів.

У матеріалах справи зазначено, що договір оренди розірвали влітку 2020 року. А цьогоріч суд наказав Фесун виплатити понад 130 тисяч гривень протягом трьох років. А ще з неї стягнули 14 тисяч за правничу допомогу. Крім того, 2021 року через суд з Фесун хотів стягнути борги “ПриватБанк”. Вона брала кредити, які не повернула — приблизно 105 тисяч гривень. Зараз натомість Ганна Фесун активно веде свої сторінки — публікує фото, проводить ефіри наживо, спілкується з підписниками. І називає себе “пречистою”.

Чи загрожує щось "цілительці"?

У коментарі для ТСН.ua у Національній поліції України повідомили, що про ситуацію з так званою “Богородицею” знають. Але до поліції громадяни не звертались, повідомили нам правоохоронці.

Скандал з Богородицею. Зцілення чи шахрайство?

Гроші на Охматдит

Далі – ще одна історія, пов’язана з грошима. Цього разу справа стосується знищеної рашистами дитячої лікарні, а тому обурення не вщухало довго. Спочатку згадаймо, як це було. 8 липня рашисти знову показали себе у всій красі й масовано обстріляли Київ кількома групами ракет. Перші вибухи кияни почули трохи за десяту. Тоді росіяни цілеспрямовано били по дітях, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Розтрощили найбільшу лікарню України!

Рашисти поцілили просто по приміщенню дитячого “Охматдиту” – найбільшої дитячої лікарні, куди лікуватися їде малеча з усієї країни та навіть світу!

Стало відомо, хто зруйнував "Охматдит"! Ось цей генерал командував обстрілом 8 липня!

Після цинічного злочину росіян українці згуртувалися як ніколи. В день, коли у дитячу лікарню прилетіла ракета окупантів, усі небайдужі разом із рятувальниками взялися розбирати завали та збирати кошти на відновлення. На відбудову дитячої лікарні "Охматдит" зібрали понад 1 мільярд гривень! Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу.

Фонд відмовився передавати кошти?

Для нас тут важлива одна цифра – 378 мільйонів гривень на благодійний фонд лікарні. 16 серпня Володимир Жовнір, який на той момент був директором лікарні, заявив, що "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", який отримував пожертви на відновлення лікарні, не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні "Охматдит". Він наголосив, що лікарня "Охматдит" розглядає ймовірність розірвати правовідносини з благодійним фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та, імовірно, шахрайськими.

Скандал із відбудовою розтрощеного ракетою Охматдиту

Жовнір пояснив, що реквізити фонду після атаки були оприлюднені на сторінках лікарні та її співробітників у соцмережах, у ЗМІ, на сайтах та сторінках низки органів державної влади, громадських організацій тощо. До всіх публікацій і листів лікарні до спонсорів, починаючи від 8 липня, додавались реквізити й фонду, "бо раніше завжди мали нормальну взаємодію”.

Директора відсторонили

Вже 17 серпня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що Жовніра відсторонено. Тоді ж за справу взялась Національна поліція, а новим виконувачем обов’язків директора лікарні став Олександр Урін. Він очолював відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій дитячої лікарні.

І де гроші?

Тоді ж з’явилася заява засновника благодійного фонду Євгена Вембера, який пояснив, чому ж гроші не надійшли лікарні.

"Віримо, що вдасться знайти правові механізми, аби якомога швидше зібрані українцями та бізнесом кошти виконали єдину задекларовану ціль – відновлення лікарні Охматдит. Власне, на необхідності цього правового механізму, який не порушуватиме законодавство України, ми й наголошували лікарні неодноразово. Бо, повторюся, перерахувати кошти на казначейські рахунки лікарні без дотримання належної процедури – означає грубо порушити закон і стати фігурантом кримінальної справи", – зазначив він.

Від того часу минуло понад чотири місяці. І ось що сталося за цей час. 27 серпня команда БФ “Охматдит – здорове дитинство” зустрічається з членами новоствореної Ради з відновлення Охматдиту. За словами Вембера, на зустрічі обговорили механізми використання зібраних Фондом коштів на потреби лікарні.

"Після обговорення ми дійшли до варіанту з договором благодійної допомоги на рахунки лікарні з певними умовами. Насамперед, йдеться про чіткі та однозначні юридичні формулювання, прозорий процес використання коштів та контроль за витратами", – уточнив він.

13 вересня – новий допис Євгена Вембера: "У попередній публікації я розповів про розроблення проєкту договору Благодійної допомоги, як механізму перерахунку коштів на потреби відновлення лікарні. Перед першою зустріччю з Радою наша команда розробила такий проєкт і надіслала його Раді на ознайомлення. На зустрічі домовилися, що члени Ради внесуть до проєкту свої зауваження".

За його словами, команда чекала на зауваження та правки від Ради відновлення. Втім, вони отримали не просто оновлений документ – їхні пропозиції не було враховано. Ба більше – у проєкті договору від Ради були пункти, на які фонд не міг погодитися. Також важливо – цей документ команда отримала в середу, а вже на четвер їм призначили зустріч для його підписання, тобто не дали достатньо часу на обговорення проєкту договору від Ради і поставили у незручне становище. Втім, частина команди змогла відвідати зустріч. Під час обговорення з’ясувалося, що навіть члени Ради до кінця не ознайомлені з таким проєктом договору, тож його не було ухвалено. І ось що вирішили робити далі.

"Після консультацій Рада та Фонд визначили новий механізм використання зібраних коштів компаніями та небайдужими українцями на рахунки Фонду. Насамперед, це стосується проведення нового тендеру на відновлення лікарні в системі Prozorro, згідно з рішенням МОЗ. Його організацією займається сама Рада з відновлення Охматдит і робота в цьому напрямку вже почалася. Щойно буде визначено переможця тендеру, Фонд зможе сплатити його послуги з відновлення лікарні Охматдит. А до того Фонд запропонував співпрацю у тристоронньому форматі – Фонд, лікарня та виконавець. Лікарня замовляє критичну потребу у виконавця, а Фонд сплачує за неї", – зазначив Вембер.

Крім того, за словами Вембера, раніше Фонд надіслав запити компаніям-жертводавцям, чи може він перерахувати кошти на казначейські рахунки лікарні без цільового призначення, як від них того вимагали у МОЗ. У відповідь благодійники заперечили та деякі з них просили перерахувати їхні пожертви назад на їхні рахунки – до моменту, поки не визначиться ситуація з цільовим призначенням для коштів. Таким чином, “Укрнафті” та Первинній Профспілковій організації Каскаду Київських ГЕС та ГАЕС було повернуто їхні пожертви по 5 млн гривень. Решта коштів перебуває на рахунках Фонду – усе до копійки. Останній допис щодо коштів на Охматдит опублікований на сторінці Євгена Вембера 28 жовтня. У ньому чоловік вказує, що зібрані на відновлення лікарні Охматдит кошти перебувають на рахунках Фонду недоторканими.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Від злості хотілося кричати! ТОП НОВИН, що обурили українців у 2024!

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