Відбили 14 накатів “вагнерів” за добу: військовий — про важкі бої за Кліщіївку

Володимир Коротя на позивний “Повстанець” після визволення передмістя Києва вступив до лав тероборони і брав участь у боях на Бахмутському напрямку.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA він розповів, як проходили важкі бої за Кліщіївку на Донеччині, де українські захисники відбили 14 накатів “вагнерівців” за добу.

“З “вагнерами” було складно. По-перше, їх дуже багато і постійні штурми. У них ділиться А-К і Z-К. Z-К — чорна форма, червоні пов’язки, вони біжать без зброї, як тварини, тягнуть ящики, зброю, птури, приносять на позиції все. Потім є А-К, армійський корпус — мультикам, біла пов’язка на правій нозі, підходять максимально близько до позицій, знімають пов’язку. “Ви хто?” “Свої”. Зброя максимально сзаду, вони її не показують, підходять максимально близько і близький вогневий контакт. Приблизно так”, — розповів Володимир Коротя.

Військовий каже, що вони тримали Кліщіївку 32 дні. За цей час у нього в підрозділі загинуло чотири людини.

“Стався такий випадок, що загинув ротний один, командир сьомої роти, також нашої, ірпінської. І прийнято мною було рішення з узгодження зі старшим начальником проведення евакуації тіл загиблих. Сумарно на позиціях перебувало девять загиблих побратимів наших. Зібрав я 24 людини. Позиції були зайняті ворогом і в нас було завдання повернути назад контроль над ними, щоб забрати тіла загиблих побратимів”, — розповів Володимир Коротя.

Перший накат “вагнерів” почався в 5:40 ранку, згадує військовий. Тоді, за його словами, на захисників вийшло вісім окупантів, їх одразу ліквідували.

“Через 40 хвилин — другий накат, це вже було 15, також ми їх ліквідували. Просто вишукувалися бойові порядки і виходили на нас. В результаті о 22:30 почався 15-й накат, у якому було приблизно 200-210 ростових фігур. Постійно збільшувалася їхня кількість. Мною не було надано наказу на відступ. Жоден військовослужбовець з моєї роти не покинув позиції. Я вже був без свідомості, прокинувся в Дружківці в лікарні. І о 23:40 була дана команда старшим начальником про вивід моєї групи з бою, нас не було кому міняти, не було резервів”, — розповів Володимир Коротя.

Аліна Туришин і Володимир Коротя / Фото: ТСН.ua

Усі військові були важкопоранені, тому забрати тіла загиблих, за якими вони йшли, на жаль, не вдалося, каже Володимир Коротя.

“З нашої групи лише одна людина загинула в цій м'ясорубці. У мене була контузія важка. Я сам ліквідував десь вісім ворогів. Ми відбили 14 накатів за добу. Під час 15 ворог вже зайняв вогневі позиції. За це президент всіх нагородив орденами. Ми своїх не залишаємо, і я хочу, щоб мій піхотинець був впевнений, що якщо він стовідсотково викладається для своєї неньки-України, ми його заберем живого, пораненого чи мертвого. Це не завжди виходить. Але пробували вже багато разів — не вийшло тільки один, з “вагнерами” в Кліщіївці”, — розповів військовий.

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