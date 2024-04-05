На Київщині спалахнув скандал через відбудову ліцею: подробиці

Бузівська громада на Київщині вже два роки чекає на відбудову зруйнованого росіянами ліцею. Загалом у столичному регіоні було пошкоджено понад двісті сорок закладів освіти. Двісті вже відновлено. З кінця минулого року і бузівчани отримали фінансування на відновлення ліцею - понад сорок мільйонів гривень. Але дотепер було освоєно лише 650 тисяч гривень.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Окупанти навмисно знищили ліцей

Вже другий рік школярі бузівського ліцею вчаться у тутешньому садочку. Кімнати, де раніше спали, їли та гралися дошкільнята, обставили учнівським приладдям. Але, кажуть вчителі - це не умови для науки.

Діти навчаються у дитсадку

Школу у Бузовій росіяни руйнували навмисне. В заклад окупанти поцілили 14 разів - ракетами, мінами і навіть танками.

До війни це була щойно відремонтована школа – нові меблі і сучасне обладнання. Після атак бузівчани заходились розчищати завали.

Чому виникла проблема із фінансуванням відбудови ліцею

Для школи почали збирати кошти через платформу "Юнайтед 24" вже 2023 року. Суму у більш, ніж мільйон доларів, вдалося накопичити. Та для відновлення цього ліцею - її не використали. Чому - пояснюють в київській обласній військовій адміністрації.

"Коли дізнався з інтернету про те, що зібрані ці кошти на цю школу – а вона вже прийняте рішення урядом з фонду ліквідації наслідків – я звернувся до Міністерства освіти з пропозицією замінити – щоб ці кошти пішли на два інших заклади Київської області", - каже Микола Бойко, перший заступник голови Київської ОВА.

Росіяни обстріляли ліцей на Київщині

Гроші на ремонт Бузівської школи виділили із фонду ліквідації наслідків збройної агресії - це трохи більше сорока трьох мільйонів гривень. Усі дії - контролює програма розвитку ООН. На тендері обрали підрядника. Але до кінця минулого року - на ремонт прийшло лише 656 тисяч гривень. За три місяці вже цього року - коштів від держави не надходило. Чимось допомагали волонтери. Підрядник витрачав свої мільйони гривень.

Ліцей на Київщині

Кошти на відбудову ліцею уже виділили

Батьки-активісти із цієї проблемою ходили у безліч інстанцій. Писали в прокуратуру і до обласної адміністрації. Та зрештою звернулись і до ТСН. Ми спитали Київську ОВА - де гроші? І чому не було фінансування. Чиновники пояснюють - це все бюрократія.

"Кошти, які передбачені в 2023 рік – вкінці року вони просто піднялись в центральну казну і в нас з першого січня 2024 року коштів не було", - каже Микола Бойко.

Микола Бойко

Тому усі ці три місяці, каже Микола Бойко - область просила в уряду, щоб передбачені кошти таки направили на відновлення школи. І зрештою отримали добро. За збігом обставин - за день до цього інтерв'ю - гроші надійшли на рахунок.

Наступного тижня, запевняють в обладміністрації - гроші будуть у підрядника. Попри довге очікування відбудови школи і невизначеність, коли ж її приведуть до ладу - мами і школярі за свій ліцей тримаються і нікуди не переводяться.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 за 5 квітня 2024 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, на Київщині до відбудованої школи й досі не пускають дітей і вчителів.

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