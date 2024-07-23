Відбудова "Охматдиту": як працює дитяча лікарня після ракетного удару Росії (фото, відео)

До 400 мільйонів гривень піде тільки на відновлення медичного обладнання "Охматдиту". Добігає кінця експертна оцінка всього начиння лікарні, що постраждало після вибуху. Вже на наступному тижні може запрацювати операційний блок у новому корпусі пошкодженого закладу. Чимало пацієнтів чекають своїх планових операцій, які були зірвані російською атакою.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Маленькі українці постраждали через ракетний удар Росії

В "Охматдиті" демонтують стелю і збирають уламки після вибуху. В половині відділення не має світла, але вже є пацієнти.

Для двійні, Марії і Саші, "Охматдит" - це другий дім. Таких як вони називають "поспішайки" - діти народилися на шостому місяці з критичною масою тіла. Перші пів року жили тут, а після цього постійно приходять на реабілітацію.

Реабілітація Марії та Саші

При народжені у Марії був крововилив в мозок. Постраждали ділянки, що відповідають за рухи, сидіння, ходьбу. Реабілітологи не сумніваються, що вона буде ходити і наполегливо тренують - і тіло і мозок.

Реабілітація Вадима

Марію вчили ходити за допомогою складної системи, яка забирає на себе вагу тіла і дозволяє вертикалізувати лежачих пацієнтів. Завдяки цій системі діти, що не ходять, могли спробувати зробити свої перші кроки. Але через російську атаку - обладнання знищено. Але у реабілітації таких пацієнтів навіть незначна пауза - це відкат назад.

Так сталося і з Вадимом. Ще тиждень тому він вже ходив без сторонньої допомоги. Сьогодні на тренажер йому допомагає сісти реабілітолог. На вибух нервова система відреагувала так, що Вадим знов перестав ходити самостійно. Аби зупинити регрес, вони терміново відновили заняття, попри спартанські умови, по суті на розвалинах.

Наслідки російського удару

Терміново відновити роботу намагаються у всіх відділеннях, бо через російську атаку є не лише пряма шкода, коли хтось постраждав в моменті, а й безліч пацієнтів "Охматдиту, які можуть постраждати вже від наслідків.

Яка зараз ситуація у лікарні

Сергій Клименко - лікар-хірург і очільник приймального відділення. У момент вибуху почав операцію, але закінчити не зміг і нашвидкоруч зашив розріз. Тепер його плановий пацієнт чекає, коли відновиться операційний блок нового корпусу. Хоча насправді робота тут не зупинялася ні на секунду, навіть у день вибуху.

Увесь стаціонар приймального відділення пошкоджений. Вибуховою хвилею навіть позривало сантехніку.

"Охматдит"

Те, що у момент вибуху всі діти вціліли, не інакше як дивом не називають. Хто міг - пішов в укриття. Але були й ті хто момент прильоту перебував в палаті. Один з них 5-річний хлопчик з вітрянкою, який лежав в ізольованому боксі.

Імпровізований стаціонар довелося перенесли в інше крило. Є тільки 4 стаціонарних ліжка. Але швидкі вже везуть сюди дітей з політравмою. З екстреними випадками батьки звертаються самі.

Запрацювала і лабораторія. Апарат, що може швидко визначити показники крові - перевірили та відкалібрували, знову працює. Це високоточне обладнання, будь-які збої в результатах - потенційна небезпека у допомозі дітям. Усі кабінети куди не дісталася вибухова хвиля на ціну золота. Апаратура складна, високоточна, сервісні служби роблять експертні висновки, що може працювати далі, а що треба утилізувати.

Відновити треба і усі комунікації та системи в лікарні, бо без них навіть супер обладнання не зможе працювати. Але пріоритет номер один - це операційний блок. Саме його мають запустити ближчими днями.

Загальна експертиза по усім будівлям ще триває. Нині вже знесли приміщення, де була лікарняна підстанція.

"Охматдит"

Досі незрозуміло, що буде з будівлею, куди було пряме втрачання - це історична пам'ятка, як з нею обійтися ще досі вирішують фахівці. Корпуси 70-х років так само продовжують обстежувати, щоб зрозуміти - чи їх зносити, чи будувати нові. Основна увага залишається на новому корпусі, аби швидко можна було відновити, те що найменше постраждало. Остаточні строки і суми, які потрібні на відбудову найбільшої дитячих клініки України будуть зрозумілі, коли закінчаться усі експертизи.

На відновлення обладнання Охматдиту піде до 400 мільйонів!

Читайте також: