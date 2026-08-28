«Охматдит» / © ТСН

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Капітальний ремонт головного корпусу дитячої лікарні «Охматдит» завершено — про це заявили в лікарні разом із представниками Міністерства охорони здоровʼя та наглядової ради Благодійного фонду «Охматдит — здорове дитинство».

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Нічна трагедія та скандал навколо коштів на відбудову

Цей корпус зазнав важких ушкоджень 8 липня 2024 року під час масованої ракетної атаки росіян. Тоді ворог завдав прямого удару по токсикологічному відділенню, повністю зруйнувавши історичну будівлю лікарні. Унаслідок теракту двоє людей загинули, а чимало осіб зазнали поранень — зокрема діти та медичний персонал.

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Одразу після трагедії був організований масштабний збір коштів на відновлення закладу — у першу чергу на відбудову головного корпусу. Цей комплекс є найновішим на території лікарні, адже його відкрили лише у 2022 році. Небайдужі люди та бізнес пожертвували на «Охматдит» 378 мільйонів гривень.

Проте згодом довкола відновлення виник гучний скандал через те, хто саме має розпоряджатися зібраними коштами. Благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство» відмовився перераховувати гроші на офіційний рахунок лікарні, крім того, виникли обґрунтовані сумніви щодо обраного підрядника. Початкова очікувана вартість відбудови становила 367 з половиною мільйонів гривень.

Новий тендер та підсумкова вартість робіт

Зрештою було проведено повторний тендер, за результатами якого визначили нового підрядника. Він запропонував відновити новий корпус за 272 мільйони 100 тисяч гривень.

Старий хірургічний комплекс, який також зазнав суттєвих пошкоджень під час обстрілу, за попередньою інформацією, буде знесено.

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Ремонтні роботи планували завершити раніше, проте остаточно зробити це вдалося через майже 26 місяців після ворожого прильоту. Попереду в лікарні ще заплановано поточний ремонт, вартість якого оцінюють у майже 9 мільйонів гривень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ВИБУХИ ТА ДРОНИ НАД ЕНГЕЛЬСОМ! Друга ДОБА ОБСТРІЛУ КИЄВА! | ТСН 16:00 28 СЕРПНЯ

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