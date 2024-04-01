Наслідки російської навали: який вигляд мають Буча та Ірпінь, які нещадно нищила армія Путіна

В Ірпені внаслідок запеклих боїв навесні 2022 року було зруйновано 70% соціальної та житлової інфраструктури.

Пошкоджено 3247 житлових будинків. Із них 560 - це багатоповерхівки. Двадцять висоток відновленню не підлягають. Їх демонтували разом із фундаментом. Геть знищені були і півтори тисячі приватних будинків. Загальні збитки становлять понад 25 мільярдів гривень. Станом на 2024 рік майже повністю відновлена соціальна інфраструктура.

Відбудовано 37 котелень, 11 амбулаторій, 6 лікарень, 10 шкіл та 12 садочків.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ситуація в Ірпені

"Місце, яке дуже швидко повертає до страшних спогадів весни 2022-го. Зруйнований під час оборони столиці Романівський міст. Поряд вже збудували новий, а ось тут все залишили як було. Бо планують зробити меморіал. Дорога життя якою люди втікали з Бучі та Ірпеня, перекинута автівка. А ось там, під мостом, де ховались від обстрілів десятки родин - купи дитячих іграшок", - каже ведучий ТСН Святослав Гринчук.

Романівський міст

Журналістка Ірпінської міськради Катерина Тертенюк каже, що в місті є такі багатоповерхівки, які довелось повністю розібрати.

"Ось одна з уже легендарних робіт, що їх на Київщині залишив загадковий художник Бенксі. Її зберегли. Хоча саму будівлю, на якій з'явилося графіті - теж довелось демонтувати", - зауважує ведучий ТСН.

Відбудова Київщини

Відновлення "Титану" - найвищого будинку в Ірпені

Деякі із пошкоджених будинків виявились придатними до відновлення. До одних - мешканці вже повернулися. Інші - ще треба готувати до повторного заселення. Одна з будівель що отримала друге життя - це “Титан”. Знаменита 18-поверхівка, одна з найвищих в Ірпені.

У "Титан" було 10 прямих влучань. На щастя, усі мешканці на той час уже виїхали. Пані Ірина, голова ОСББ каже: після російських снарядів будинок був схожий на розірвану ганчірку. А згодом - вороги ще й тут квартирувались.

"Титан"

"Коли надіслали перше фото. Крім сліз – нічого більше не було. Були двері вибиті, на яких було написано занято, а в одній з квартиру було написано балончиком для фарби на телевізорі написано "Росія 24", - каже голова ОСББ Ірина Чернишова.

На ремонт велетенського будинку пішло 20 мільйонів гривень. 2 - зібрали самі мешканці. Решта - від влади, меценатів та просто небайдужих які допомагали донатами.

Яка ситуація у Бучі

У Бучі теж триває відновлення житлових будинків.

Є будинки, які і досі потребують масштабнішого ремонту, як зовні - де залишається чимало слідів від ворожих снарядів, так і зсередини - на коридорах де-не-де все ще сліди кіптяви.

Ольга Виноградова - керівниця управляючої компанії каже: усі необхідні листи та заявки - оформили. Чекають на подальшу допомогу від міста та держави.

Вулиця Вокзальна

"Вулиця Вокзальна уже одна з візитівок Бучі. У березні 2022-го - лежала в руїнах. У 23-му - тут був справжній мурашник - робили усе і одразу: будинки, огорожу, тротуари, дорогу, комунікації. Нині - не знаючи передісторії, нізащо не скажеш, що ця затишна і акуратна вуличка пережила справжній жах і фактично народилась заново", - йдеться у сюжеті ТСН.

Вулиця Вокзальна 2022 року

Стіна пам'яті із іменами вбитих росіянами жителів Бучі

На вулиці Яблунській рашисти безжально розстрілювали місцевих. Тіла частини убитих потім знайшли у великій братській могилі біля місцевого храму. Нині там постала "Стіна памʼяті" із іменами убитих рашистами бучанців. Цих імен близько шести сотень.

"Стіна пам'яті" у Бучі та отець Андрій

Отець Андрій - настоятель храму, у якому відспівували жертв окупантів. Розповідає: сюди регулярно приїжджають іноземні делегації. І гості все частіше запитують священика - чому українцям, мовляв, не вдається домовитись з ворогом, аби зупинити війну. На що панотець завжди має дуже чітку відповідь.

"У нас в Бучі за 10 років війни загинуло більше 200 військових, за лише місяць "рускава міра" – більше 550 людей, тобто 10 років - і місяць окупації. Ми воюємо не тому шо ми кровожерні, а тому, що в нас немає іншого вибору, росіяни хочуть знищити нашу державу, знищити нас", - каже настоятель храму Андрій Галавін.

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Нагадаємо, волонтер розповів про звірства росіян на Київщині.

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