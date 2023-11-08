Відбудова України: як Еліна Світоліна допомагає відновлювати пошкоджений будинок в Ірпені

Найкраща українська тенісистка, бронзова призерка Олімпіади та амбасадорка United24 Еліна Світоліна допомагає на Київщині відбудовувати багатоповерховий будинок. Тенісистка загалом зібрала на відновлення приміщення 127 тисяч євро.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Еліна Світоліна зібрала кошти на відновлення багатоповерхівки в Ірпені. Квартира родини Лютко чи не єдина, яка вціліла у цьому будинку. Люди уже повернулись до свого помешкання. Маленька Єва Лютко каже, що відбудова триває дуже інтенсивно, навіть у вихідні.

Відбудовувати багатоповерхівку почали лише 9 місяців тому. Тут триває капітальний ремонт: є нові перекриття, заново зводять верхні поверхи і по цеглинках латають нижні.

Цій відбудові мешканці завдячують волонтерам. Саме після візиту Еліни Світоліної в Ірпінь справа зрушила з місця

"Я дуже рада, що вдалося швидко закрити збір. Це були і донори з інших країн. Я також додала 20 тис. дол. своїх", - каже Світоліна.

Еліна Світоліна

Завдяки Світоліній на відбудову цього будинку вдалося зібрати 127 тисяч євро. І це лише частина від необхідного - 65 млн грн. Решту, кажуть у місцевій раді, зібрали завдяки малим благодійним фондам та United24, ініційований президентом. Виділяло гроші і місто.

"До кінця цього року ми навряд чи встигнемо закінчити. Але дякуючи теплій погоді роботи не припиняються ні на день, ні на годину. Постійно і в вихідні проводяться роботи, щоб швидше здати об'єкт", - каже перший заступник міського голови Ірпеня Андрій Кравчук.

Світоліна лише одна з двох десятків амбасадорів United24, які збирають кошти на відбудову. Лише на Київщині під опікою президентської платформи знаходяться 18 будинків. Задонатити на них може кожен із нас. На сайті United24 можна знайти і амбасадорів, і стежити за статусом та процесом будівництва.

Відбудова будинку

У будинку на Київщині ще чимало роботи. Багато мешканців, як родина Єви, вже живуть. А деякі квартири ще чекають на повернення своїх господарів.

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Нагадаємо, як люди з окупованих території повертаються до України через гуманітарний коридор.

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