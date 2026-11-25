Відбудована школа у Гостомелі. Фото: EIB

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«За часів російської окупації води взагалі не було. Лише уявіть, скільки ми настраждалися», — розповідаєа Галина Фітісова. Вона очолює об’єднання співвласників багатоквартирного будинку в Бучі. За її словами, ще до окупації вода з-під крана була брудною та мала неприємний запах.

Система знезалізнення допомогла поліпшити якість питної води приблизно для 9 тисяч мешканців. Для них результат міжнародного фінансування можна буквально оцінити, відкривши кран на кухні. Об’єкт відкрили в липні 2024 року в межах Програми відновлення України Європейського інвестиційного банку.

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Під час конференції ReBuild Ukraine у Варшаві ТСН.ua поспілкувався з Віолейн Сільвестро фон Камеке, керівницею підрозділу державного сектору команди ЄІБ з інвестицій в Україну, про те, як ця підтримка доходить до міст. Хто бере кредит? Коли громада має його повертати? І як збудувати об’єкт, який працюватиме під час російських атак і залишатиметься корисним після війни?

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«У нас є різні інструменти для різних типів громад», — пояснила вона. Умови залежать від програми, наслідків війни та потреб людей, яким слугуватиме проєкт. Підтримка може також передбачати допомогу з підготовкою заявки, проєктуванням і закупівлями — завданнями, з якими невеликим громадам буває складно впоратися самостійно.

Віолейн Сільвестро фон Камеке регулярно буває в Україні. Фото: з особистого архіву

Субвенція для громади

У межах програм відновлення ЄІБ уряд України бере кредити в банку й відповідає за їх погашення. Відтак держава може передавати це фінансування громадам, які відповідають установленим критеріям, у формі субвенцій. У такому разі самі громади не зобов’язані повертати отримані кошти.

«Ми надаємо кредит Україні, і Україна повертатиме його ЄІБ», — сказала Сільвестро фон Камеке.

Уряд надає пріоритет громадам поблизу лінії фронту, де руйнування та фінансовий тиск особливо ускладнюють повернення коштів.

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Схожий підхід може застосовуватися і до міст, які приймають внутрішньо переміщених людей. Місту далеко від фронту раптово можуть знадобитися додаткові лікарняні ліжка, класи або водогінна інфраструктура. Сільвестро фон Камеке згадала підтримку ЄІБ для медичних закладів UNBROKEN у Львові та навантаження, яке зростання населення створює для міських систем водопостачання.

«Особливо коли населення зростає, це дуже часто стає новою проблемою для міста», — сказала вона про інфраструктуру водовідведення та очищення стічних вод. «Тому ми фінансуємо й такі проєкти», — додала вона.

Водночас не кожен проєкт відповідає умовам отримання грантової підтримки. Залежно від механізму фінансування громади можуть бути зобов’язані повертати кошти Міністерству фінансів України, яке, своєю чергою, погашає кредит перед ЄІБ. Навіть коли громада отримує субвенцію, певні витрати, зокрема ПДВ, вона може покривати самостійно. Іноді такі витрати беруть на себе обласні органи влади.

Більшість кредитних угод ЄІБ з Україною передбачають тривалі строки погашення, які зазвичай недоступні на комерційному ринку.

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Що вже змінилося на місцях

За даними ЄІБ станом на серпень 2026 року , загальний обсяг трьох програм відновлення становив 740 млн євро: 200 млн євро — Програма раннього відновлення України, 340 млн євро — Програма відновлення України і ще 200 млн євро — третя програма. Йдеться про рамкові кредити уряду України, до яких додаються гранти ЄС обсягом 15 млн євро на підтримку реалізації. Загальний бюджет цих програм не слід ототожнювати із сумою, уже витраченою на завершені об’єкти.

За обліком ЄІБ, у межах програм відновлення завершено 142 проєкти, а ще 348 перебувають у реалізації — загалом у понад 300 громадах. Перша програма стартувала в грудні 2014 року, друга — у грудні 2020-го, а третю підписали у два етапи: у червні 2024 року та квітні 2025-го. Станом на серпень 2026 року за першою програмою завершили 116 проєктів, за другою — 22, за третьою — чотири. Проєкти охоплюють школи й дитсадки, лікарні, системи водопостачання та теплопостачання, громадські будівлі й житло.

Один із прикладів — лікарня № 8 в Одесі. «Найважливіше те, що тепер ми можемо щодня допомагати більшій кількості пацієнтів», — зазначив ортопед-травматолог Павло Бердов, свідчення якого оприлюднив ЄІБ.

Реконструйований корпус дав змогу збільшити кількість пацієнтів, яких може прийняти лікарня. Фото: EIB

Однак ці результати залишаються вразливими через війну. Від початку повномасштабного вторгнення понад 100 об’єктів, раніше реконструйованих у межах програм, були пошкоджені або зруйновані. Завершений проєкт покращує повсякденне життя, але не усуває загрози нового удару.

Потреби, про які представники місцевої влади говорили у Варшаві, показують, чому доступ до фінансування залишається важливим. Під час «Марафону громад» міський голова Конотопа Артем Семеніхін розповів, що місто підготувало документацію для будівництва полігона відходів і окремого проєкту очисних споруд для стічних вод. За його словами, європейські експерти допомогли розробити проєкт очисних споруд, а донори підтримують його окремі складові.

«Фактично ми вже можемо оголосити тендер, якщо буде фінансування, і розпочати будівництво», — сказав Семеніхін учасникам заходу про полігон відходів. За його словами, бракує саме коштів, щоб перейти від завершеної підготовки до будівництва.

Чому громадам потрібні не лише гроші, а й допомога

За словами Сільвестро фон Камеке, перешкодою може бути навіть брак інформації. Якщо громади не знають, які можливості пропонує ЄІБ, вони рідше готують проєкти та подають заявки. У межах програм ЄІБ міністерства оголошують конкурси проєктних пропозицій із критеріями відбору та кінцевими строками подання. Заявки оцінюють з огляду на місцеві потреби й послуги, уже доступні поблизу.

«Усі субпроєкти в межах цих програм — абсолютно всі — повністю управляються самими громадами», — сказала вона. Місцева влада повинна організувати технічне проєктування, отримати погодження та провести закупівлі. Схвалення заявки — лише початок складного процесу реалізації.

Вона пояснила, яку підтримку може отримати громада з невеликим досвідом: «Наші консультанти можуть приїхати до громад, обговорити їхні проєктні ідеї та допомогти підготувати якісні заявки». Допомога триває й надалі — на етапах ухвалення рішень місцевою радою та отримання інших дозволів.

«Це трохи складно. Але якщо хтось допомагає тобі, бере за руку і проводить через увесь процес, усе виходить — навіть маленькі села успішно з цим справляються», — сказала вона.

Така підтримка має інституційну основу. ЄІБ співпрацює з Програмою розвитку ООН (ПРООН), яка надає технічну допомогу в межах програм банку з відновлення та централізованого теплопостачання. ПРООН також здійснює незалежний моніторинг. Ця консультативна робота важлива, адже самого фінансування недостатньо: громадам може знадобитися допомога з підготовкою тендерної документації або формуванням команди з необхідними навичками для управління будівельними контрактами.

Мета також полягає в тому, щоб громади поступово набували власного досвіду. «Першого разу їм потрібно багато технічної допомоги, другого — удвічі менше, а третього вони вже роблять усе самі, і швидше», — пояснила Сільвестро фон Камеке.

Для проєктів теплопостачання у прифронтових громадах гранти можуть покривати до 50% витрат, які відповідають умовам фінансування, зменшуючи суму, яку громадам потрібно позичати. Конкретні умови залежать від проєкту.

Пояснюючи, чому теплопостачання є пріоритетом, вона сказала: «Підвищення енергоефективності зазвичай також знижує експлуатаційні витрати. Школа, яка витрачає менше енергії на опалення, вивільняє у своєму бюджеті кошти на інші потреби».

Для лікарні безперебійне електропостачання може визначати, чи зможе вона й надалі надавати медичні послуги. «Якщо у вас є генерація з відновлюваних джерел енергії в поєднанні з акумуляторами або тепловими насосами, ви можете продовжувати надавати публічні послуги навіть під час відключень електроенергії», — сказала вона.

Як забезпечити роботу підземних класів у Харкові

Під час того самого «Марафону громад» радниця міського голови Харкова Тетяна Столяренко представила пропозицію забезпечити підземні освітні простори електроенергією з альтернативних джерел. За її словами, понад 20 тисяч дітей у місті вже можуть навчатися очно, тоді як ще 20 тисяч потребують місць для навчання. Харків також розпочав будівництво свого першого підземного дитсадка.

Місто обладнало підземні освітні простори генераторами. Однак їхня робота потребує постійних витрат. «Ціни на пальне сьогодні високі, і це створює значне навантаження на місцевий бюджет», — сказала Столяренко. Як альтернативу місто розвиває сонячну генерацію в межах ширших зусиль із децентралізації енергопостачання.

У презентації йшлося про очікувані переваги: освітлення та вентиляцію під час знеструмлень, скорочення витрат на дизельне пальне й технічне обслуговування, а також зменшення викидів. Це були аргументи на користь запропонованої інвестиції, а не звіт про вже виміряну економію чи підтвердження фінансування саме цього проєкту з боку ЄІБ.

«Кожна прифронтова громада бореться за те, щоб кожна людина залишилася», — сказала Столяренко. «Людський капітал сьогодні — наш пріоритет». Отже, безпечні класи — частина ширших зусиль, спрямованих на те, щоб утримати родини в місті та зберегти його освітній потенціал.

Сільвестро фон Камеке також пов’язує доступність послуг із можливістю залишатися поблизу фронту. «Якщо у вас немає школи або хорошого бомбосховища, ви не зможете залишатися так близько до лінії фронту», — сказала вона.

Школа, яка працює, дає більше, ніж уроки. Вона забезпечує дітям безпечне місце, поки батьки на роботі, і можливість проводити час разом. Сільвестро фон Камеке також говорила про важливість можливості «вчитися жити разом» — повсякденне соціальне життя школи неможливо повністю замінити тривалим онлайн-навчанням.

Відбудова до наступної зими й на роки вперед

Деякі додаткові інструменти підтримки поєднують відновлювану енергетику з реконструкцією соціальної інфраструктури. За інформацією ЄІБ, на підтримку проєктів, які відповідають установленим критеріям, доступний грант на 20 млн євро в межах ініціативи Renewable Energy Solutions (RES, «Рішення у сфері відновлюваної енергетики»). Його фінансує Німеччина через Міжнародну кліматичну ініціативу (International Climate Initiative), а технічну допомогу надає GIZ. Серед інвестицій, що відповідають умовам, — сонячні панелі, установки на біомасі, геотермальні теплові насоси та акумуляторні системи зберігання енергії.

«Ми намагаємося залучати гранти на додачу до кредиту, щоб пакет підтримки був ще вигіднішим для України», — сказала вона.

Зусилля ЄІБ із відбудови виходять за межі муніципальних будівель. У жовтні 2026 року ЄІБ оголосив про кредитне фінансування обсягом 60 млн євро для розвитку інфраструктури західного кордону . Поліпшення пунктів пропуску та пов’язаних об’єктів може сприяти торгівлі й руху товарів попри обмеження, зумовлені війною.

Пояснюючи важливість таких інвестицій, Сільвестро фон Камеке навела приклад вантажівки з продуктами, яка шість днів чекає на перетин кордону. Такі затримки створюють додаткові витрати для експортерів і ставлять під загрозу швидкопсувні товари. Отже, поліпшення прикордонної інфраструктури відповідає як нагальним економічним потребам України, так і довгостроковим цілям її розвитку.

Той самий принцип стосується укриттів. Як зазначила Сільвестро фон Камеке, хорошим прикладом є Фінляндія, де підземні укриття проєктують також для повсякденного використання, наприклад як спортивні об’єкти. «Йдеться про подвійне призначення — щоб ці простори залишалися цінними в довгостроковій перспективі», — сказала вона. Мета полягає в тому, щоб термінові інвестиції в захист і стійкість приносили тривалу користь і в мирний час.

«Навіть у межах такої екстреної підтримки ми завжди намагаємося знайти рішення, про які згодом не доведеться шкодувати», — сказала Сільвестро фон Камеке. Іншими словами, проєкт має залишатися корисним громаді, навіть якщо мир настане вже завтра.

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