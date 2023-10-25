Відбудова з попелу: як на Харківщині зводять заново село, вщент зруйноване армією Путіна

В селі немає жодної вцілілої хати і все заміновано.

Російські окупанти зруйнували село Кам'янка в Харківській області. Зараз його жителі спільно з волонтерами заново відбудовують свої оселі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

На в’їзді до Кам’янки висить банер - "Допоможіть відбудувати село". Тут жодної вцілілої хати, довкола міни, боєприпаси, обірвані дроти й суцільні руїни. Втім, на дахах - українські прапори, а з дворів лунають звуки інструментів.

По хаті Людмили Корнійчої росіяни влучили щонайменше двічі. В будинку обвалилася стеля, зруйновано дві стіни. Втім, люди не впали у відчай, а взялися розбирати руїни.

Кам'янка на Харківщині

"На початку літа ми почали демонтаж. Була одна група будівельників, потім ми трохи дорозбирали, запросили родичів на розбирання цегли", - каже жителька села Людмила Корнійча.

Зараз будинок поки без даху, проте подружжя мріє, як заново облаштує своє помешкання. Звести "з нуля" стіни родині допомогли волонтери і благодійники.

Іншій жительці села Кам'янка - Світлані - теж допомагають будівельники. Жінка встигла виїхати з села, поки сюди не зайшли росіяни. На початку березня в її хату поцілили з гелікоптера. І повернувшись, вона не впізнала свого будинку.

"Скільки снарядів, гранати, і розтяжки були", - каже Світлана Рябенко.

Село Кам'янка

Все залізяччя, яким росіяни замінували хату та двір, жінка позносила до воріт, щоб забрали сапери. Сама ж поки живе в сусідській хаті, яка стояла пусткою.

"Тут люди всі дуже хочуть працювати. Дуже хочуть повернутися. Зараз ми взяли, як пілотний проєкт, 5 будинків на відбудову. Два вже чекають даху. І три ми будем намагатися закрити все ж таки цього року", - каже директорка БФ "Єдність і сила" Наталія Сергієнко.

Зруйноване село Кам'янка

До війни в цьому селі жили майже півтори тисячі людей. Наразі повернулися менше сотні. Вони потроху латають дахи, підпирають паркани ящиками з-під снарядів. Найскладніше те, що в Кам'янці немає світла, газу та зв’язку. Коли відновлять усі комунікації - невідомо, роботи просуваються повільно, адже відступаючи, росіяни замінували село вкрай щільно.

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